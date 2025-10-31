Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Spalletti: "Rispettiamo la Cremonese". Nicola: "Grande allenatore sotto tutti i punti di vista"

Spalletti: "Rispettiamo la Cremonese". Nicola: "Grande allenatore sotto tutti i punti di vista"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:15Serie A
Ivan Cardia

Sulla panchina della Juventus non ci sarà Igor Tudor, ma il nuovo allenatore Luciano Spalletti. Una sfida in più per la Cremonese di Davide Nicola che, in conferenza stampa, come riportato dal sito ufficiale dei grigiorossi, commenta così le dichiarazioni dell'allenatore avversario, che ha parlato della necessità di rispettare l'avversario: “Non ho dubbi che Spalletti sia un allenatore di grande livello sotto tutti i punti di vista, in generale tutte le squadre hanno rispetto l’una dell’altra ed è un aspetto, insieme all’umiltà, che permette di esprimere sé stessi. Sfidiamo una squadra che ha attitudine a vincere e lotta per obiettivi importanti come lo scudetto, ma c’è anche chi punta a migliorarsi ogni giorno come noi. Ogni partita è un’occasione per fare qualcosa di straordinario, senza troppo rumore ma con la convinzione che come squadra si può sempre fare qualcosa di buono”.

La coppia d’attacco Bonazzoli-Vardy mostra grande intesa. Per il momento sono le opzioni migliori che ha a disposizione?
“In questo momento stanno lavorando bene per la squadra, ma in generale le punte stanno lavorando bene per i compagni, oltre a togliersi le soddisfazioni personali, e devono continuare così. Sin qui abbiamo sempre schierato coppie diverse in avanti e ognuno ha dato il suo contributo”.

La Cremonese ha impiegato 27 giocatori in totale, più di qualunque altra squadra, di cui tanti all’esordio in Serie A e nonostante ciò dal rendimento positivo. Come legge questo dato? Quanto merito c’è da parte sua?
“Il discorso dei meriti è relativo, io penso di essere importante quanto i nostri magazzinieri Daniele e Gabriele. Una persona da sola non fa proprio nulla se non riesce ad avere un seguito e persuadere coloro che lavorano con lui, solo così si può fare strada. Io penso di essere coerente con quanto detto sin qui: abbiamo una rosa competitiva e il fatto che siamo tra quelle che hanno impiegato più giocatori è importante, ma dovuto anche alle esigenze che si sono presentate. A chi si approccia per la prima volta l’esperienza manca, ma c’è grande fame e voglia di apprendere: sono questi gli aspetti che voglio vedere nei miei giocatori, oltre all’umiltà e il rispetto”.

Domani i fari sono puntati sulla Juventus, ma la Cremo merita di essere notata per il percorso che sta facendo…
“Sta a noi dimostrare sempre, attraverso la prestazione che vogliamo fare. Il cambio di allenatore può portare attenzioni maggiorate, e a noi porta solo due giorni per preparare velocemente questa partita, cercando di farlo nel migliore dei modi analizzando ciò che potrebbe fare lo staff tecnico e quanto fatto sin qui. Serviranno la giusta attenzione e la giusta partecipazione, cercheremo di capire come potrebbero presentarsi domani oppure lavoreremo su più di un sistema per farci trovare pronti”.

Come si prepara una sfida del genere in così pochi giorni? Che sensazioni le danno i ragazzi?
“L’idea di partenza era quella di conoscere velocemente tutti i membri del gruppo ed essere competitivi in questo campionato. Siamo consapevoli che c’è ancora molto su cui crescere, ma è un percorso che avviene nel tempo e contestualmente con la necessità di portare a casa dei punti. Partite del genere si preparano cercando di recuperare i ragazzi, che sono allenati per giocare più di una volta a settimana. Le grandi squadre hanno la capacità di accendersi e spegnersi quando necessario: finita la partita è finito tutto, nell’impegno successivo bisogna rimettersi in gioco. La partita di Genova non esiste più, l’abbiamo accantonata e ora è importante completare il recupero, domani avremo la rifinitura che ci porterà alla partita. Il tempo c’è, forse manca il volume per provare più volte le stesse cose, dovremo essere bravi a lavorare in una direzione tale da capire come vorranno affrontarci”.

A Genova la Cremo ha saputo gestire bene il doppio vantaggio, mostrando un buon atteggiamento fino all’ultimo minuto di gara. Quanto ha visto crescere la squadra?
“Come ho già detto ai ragazzi, il miglioramento si vede nella continuità con cui fai e proponi le cose, portando anche dei risultati. Ad oggi stiamo operando per micro obiettivi, dopo la partita con l’Atalanta abbiamo notato che si poteva migliorare qualcosa di specifico in fase difensiva e così i ragazzi hanno fatto al Ferraris, direi discretamente bene. La squadra è consapevole del fatto che le minacce di una stagione possono nascere da situazioni come quella del gol annullato a Vitinha, con cui la partita sarebbe potuta cambiare con una velocità pazzesca come spesso avviene in Serie A e uscissero altri aspetti nella mezzora mancante. Noi dobbiamo capire che le partite non finiscono mai, avendo la lucidità e la forza di moltiplicare le situazioni che ci possono permettere di segnare più di un gol. Abbiamo scelto di concentrarci sulla crescita, facendolo con serenità e autocritica costruttiva. Cerchiamo sempre di vedere su cosa si può migliorare, fermo restando il fatto che sin qui abbiamo mostrato cose buone sulle quali lavorare ancora di più”.

Baschirotto ha dichiarato che tra i pregi della Cremonese c’è il dirsi le cose in faccia…
“Penso sia la normalità, sono felice perché il dialogo rende tutto molto più semplice. Ci rispettiamo e ci confrontiamo dicendo rispettosamente ciò che ognuno pensa: questo è fondamentale, perché permette di capire qual è il pensiero di ciascuno. Comunicare le emozioni è fondamentale, nel calcio e anche nella vita”.

Il mix di esperienza e freschezza del gruppo sta dando i suoi risultati…
“Penso che sia importante capire da dove siamo partiti: da un gruppo di giocatori che avesse l’istinto di scegliere Cremona, di volere la Cremonese, mostrando voglia di crescere e di mettersi in gioco. Dopo nove partite la squadra ha già dimostrato certe cose, ma abbiamo i piedi ben saldi a terra e vogliamo arrivare alla fine del nostro percorso dicendo che avremo avuto questa continuità per venti, trenta partite. Ci sono tanti margini di miglioramento, non abbiamo sfidato neanche la metà delle squadre di questo campionato. La sfida sarà quella di affrontare una grande squadra, con un nuovo allenatore e con un sistema diverso dal solito: il pubblico ci darà una mano e abbiamo bisogno del loro supporto, noi cercheremo di misurarci contro un avversario che ha grande qualità come alcune delle squadre che abbiamo già incontrato”.

Lo Zini è completamente esaurito. Quanto conta questo aspetto per lei e la squadra?
“Per me è fondamentale, ma anche per i ragazzi. Fare questo lavoro sapendo di essere apprezzati, con il pubblico capace di riconoscere che ci stai mettendo l’anima, è la vera spinta motivazionale. Per noi questo è un bisogno: non lo faremmo se dall’altra parte non ci fosse gente che spende tempo e denaro, fa di tutto per seguire le partite e ti vede in maniera speciale. La sinergia con i tifosi è fondamentale”.

Dopo nove giornate, la Cremonese è la miglior neopromossa degli ultimi dieci anni. Questo dato la stupisce o aveva intuito che la squadra avesse il potenziale per raggiungere avvio del genere?
“Con grande educazione rispondo che non mi interessa, perché sarebbe incoerente con quanto ho detto prima. Io non ho aspettative se non quelle sul lavoro che voglio svolgere con i ragazzi: siamo contenti che la squadra intrapresa ci aiuti a trovare convinzione, ma siamo consapevoli che tutto cambia dall’oggi al domani e serve confermarsi di partita in partita”.

Analizzando le diverse prestazioni della Cremo, la squadra è parsa in costante miglioramento…
“Ogni partita è diversa, entrano in gioco caratteristiche e dinamiche diverse e anche noi miglioriamo a forza di allenare i ragazzi affinando le strategie e le situazioni. Tutto è in costante evoluzione, ma io credo che la crescita non sia solo aggiungere qualcosa in più, ma anche farlo con più continuità. Noi dobbiamo essere coscienti del fatto che crescere costa fatica, sacrificio e molto altro, come la capacità di archiviare subito i risultati”.

Rispetto a mercoledì potrebbe recuperare qualcuno?
“Dopo la mini rifinitura di domani mattina vedremo se qualcuno riesce a recuperare”.

Articoli correlati
Che lavoro Davide Nicola: la Cremonese ha già più della metà dei punti di tre anni... Che lavoro Davide Nicola: la Cremonese ha già più della metà dei punti di tre anni fa
Cremonese, Nicola: "Soddisfatto della prestazione, crescita più importante del risultato"... Cremonese, Nicola: "Soddisfatto della prestazione, crescita più importante del risultato"
Cremonese, Nicola: "Felice della gara che abbiamo fatto. Ogni partita si torna in... Cremonese, Nicola: "Felice della gara che abbiamo fatto. Ogni partita si torna in gioco"
Altre notizie Serie A
Il Torino si allena sotto gli occhi di Cairo: a parte Israel, verso la terza di fila... TMWIl Torino si allena sotto gli occhi di Cairo: a parte Israel, verso la terza di fila per Paleari
Torino candidata alle finali di Europa e Conference League, Gravina: "Stadium un'eccellenza"... Torino candidata alle finali di Europa e Conference League, Gravina: "Stadium un'eccellenza"
Atalanta, Juric: "Il calcio non è solo statistiche. Lookman? Mi piace molto la sua... Atalanta, Juric: "Il calcio non è solo statistiche. Lookman? Mi piace molto la sua mentalità"
Udinese, Runjaic cita Edison: "Serve sempre trovare la strada giusta per la vittoria"... Udinese, Runjaic cita Edison: "Serve sempre trovare la strada giusta per la vittoria"
A tutto Petrachi: "Gasp a Roma lo volevo già io. Juve, chi prende le decisioni?" Esclusiva TMWA tutto Petrachi: "Gasp a Roma lo volevo già io. Juve, chi prende le decisioni?"
Juve, Comolli non chiude al mercato di gennaio: tutto dipende da occasioni e modulo... Juve, Comolli non chiude al mercato di gennaio: tutto dipende da occasioni e modulo
L'ex tecnico della Dinamo Zagabria: "Baturina un grande giocatore, con Fabregas migliorerà"... TMWL'ex tecnico della Dinamo Zagabria: "Baturina un grande giocatore, con Fabregas migliorerà"
L'agente di Panichelli: "Non ho sentito nessuno del Milan, ma so che lo conoscono"... L'agente di Panichelli: "Non ho sentito nessuno del Milan, ma so che lo conoscono"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Esclusiva con l'ideatore di Milan-Como a Perth. Una lettera al Ministro Abodi di Lou Sticca: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 La Juventus ricomprerà Dusan Vlahovic a giugno? Lui vuole un bonus alla firma
3 Juventus, Spalletti: "Spero di poter rientrare nella lotta Scudetto"
4 "Spalletti libera Yildiz". La Gazzetta dello Sport apre con la nuova Juventus
5 Il Sarri che non ti aspetti. Siparietto con Zenga: "In tv voglio sempre andarmene, ma con te no"
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Football rewind 18:05Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 10^ giornata LIVE: Juve, Spalletti all'esordio con Openda e Vlahovic
Immagine top news n.1 Genoa, risolto il contratto con il ds Ottolini: il comunicato. Può tornare alla Juventus
Immagine top news n.2 Juventus, Spalletti: "Sì, spero di giocarmi lo Scudetto. Vlahovic? Nessuna imposizione"
Immagine top news n.3 Juventus, Comolli: "Vediamo Spalletti qui a lungo, siamo contenti di averlo con noi"
Immagine top news n.4 Nel mondo di De Leo: "Ecco la più grande lezione ricevuta da Sinisa in 10 anni". Ora è CT a Malta
Immagine top news n.5 Dall'attacco alla Lega al messaggio d'amore per la Lazio: cosa ci lasciano le parole di Sarri
Immagine top news n.6 Alla Juventus inizia l'era Spalletti. Contratto, staff e dettagli: dopo l'annuncio, oggi la presentazione
Immagine top news n.7 Inter e Milan sorridono, un recupero ciascuno. Chivu ritrova Thuram, Allegri spera per tre
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Immagine news podcast n.2 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.3 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.4 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Juve, vedo Koop al posto di Locatelli. Napoli, dura col Como"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino candidata alle finali di Europa e Conference League, Gravina: "Stadium un'eccellenza"
Immagine news Serie A n.2 Atalanta, Juric: "Il calcio non è solo statistiche. Lookman? Mi piace molto la sua mentalità"
Immagine news Serie A n.3 Udinese, Runjaic cita Edison: "Serve sempre trovare la strada giusta per la vittoria"
Immagine news Serie A n.4 A tutto Petrachi: "Gasp a Roma lo volevo già io. Juve, chi prende le decisioni?"
Immagine news Serie A n.5 Juve, Comolli non chiude al mercato di gennaio: tutto dipende da occasioni e modulo
Immagine news Serie A n.6 L'ex tecnico della Dinamo Zagabria: "Baturina un grande giocatore, con Fabregas migliorerà"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova-SudTirol, i convocati di Castori: ancora out Pietrangeli ed El Kaouakibi
Immagine news Serie B n.2 Cesena, Mignani: "Seconda trasferta di fila: quale disagio lo avremo. I ragazzi stanno bene"
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, Abate: "Modena esperto e abituato a vincere. Gabrielloni? Vediamo"
Immagine news Serie B n.4 Avellino, il fattore Partenio per tornare alla vittoria. Biancolino conferma il 4-3-1-2
Immagine news Serie B n.5 Empoli, Dionisi: "Con l'Entella servirà testa leggera. Loro in casa hanno score di livello"
Immagine news Serie B n.6 Carrarese-Frosinone, i convocati di Alvini: da Marchizza a Gori, in 7 fuori per infortunio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Campari pronto a entrare nel mondo del calcio: ci sarebbe un contatto con il Rimini
Immagine news Serie C n.2 Grande colpo della Vis Pesaro per il centrocampo: tesserato l'ex Monza Machin
Immagine news Serie C n.3 Gubbio, colpo d'esperienza in difesa: arriva l'ex Samp e Cagliari Murru. Il comunicato
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, brutte notizie dall'attacco: lesione alla coscia per Vido, preoccupa Maistrello
Immagine news Serie C n.5 Sadegholvaad (Sindaco Rimini): "Club in vendita? Non risulta a nessuno"
Immagine news Serie C n.6 Ravenna, Okaka: "Contro l'Ascoli per centrare i tre punti e capire a che livello siamo"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Germania, la DFB pronta a rilanciare il calcio femminile: c'è un piano da 100 milioni di euro
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina, si ferma Toniolo: trattamento mininvasivo per un emangioma del polpaccio
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma-Inter infiamma la domenica. Il programma della 4ª giornata di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile U17, Schiavi: "Pro FVS: opportunità importante anche per noi allenatori"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia U17, Schiavi: "Messico insidioso, ma dipende da noi. Rigori? Li proviamo sempre"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia U17, Terlizzi: "Con l'esordio ho realizzato un sogno. Più consapevoli che all'Europeo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…