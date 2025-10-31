TMW Radio De Paola: "Juve-Spalletti solo otto mesi? Forse ci sono accordi che non ci dicono"

A parlare dei temi del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato il direttore Paolo De Paola.

Spalletti può riportare la Juve a lottare per lo Scudetto? E Vlahovic può essere titolare?

"Il problema è che Vlahovic o fa una serie di partite a certi livelli...Nei momenti topici, quando vuole andare via, o vuole fare un rinnovo, fa la prestazione. Non va bene così. Puoi leggere questa prestazione come se avesse sulle scatole Tudor. Per me non è un campione, deve dimostrarlo. Spalletti lo incita, ma vediamo come risponderà lui e come lo userà Spalletti. Per ora Vlahovic è un fiasco. Sulle parole di Spalletti dico che fa bene a dire certe cose, perchè è possibile, ma non deve perdere più terreno ed essere subito incisivo. Spalletti ci ha abituato a queste cose".

Spalletti, come mai un contratto di otto mesi?

"Forse ci sono accordi che non ci dicono. Forse ci sono garanzie sul mercato, magari già a gennaio, per questo non c'è la garanzia di altri due anni. Per me Spalletti ha accettato comunque per rilanciarsi, ma dall'altra parte Spalletti vuole avere cautela. Forse è lui che vuole questa tranquillità. Il quarto posto sarebbe il minimo sindacale? Sì, ma credo che Spalletti abbia in mente una rivoluzione come aveva in mente all'Inter, e non so se si possa fare. Vedremo con quanti litigherà e quanto riuscirà a rimettere in riga. Vorrei capire poi cosa succedere in società. Capire la forza che potrà avere Spalletti in questi otto mesi".

Come vede la sfida tra Napoli e Como?

"Credo che il Napoli si sia liberato di un problema con De Bruyne, il secondo tempo con l'Inter ha dimostrato questo. Anguissa e McTominay si sono scatenati. Riprendere il discorso dello scorso anno credo sarà fondamentale. Sarà una partita molto aperta e vincerà il Napoli per questo motivo".

E poi c'è Milan-Roma:

"Vedo una partita decisiva a favore del Milan. La Roma sta giocando bene ma ha ancora dei piccoli sbandamenti, di cui può approfittare il Milan. Ho la sensazione che il Milan ora sia più quadrato della Roma".