Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

De Paola: "Juve-Spalletti solo otto mesi? Forse ci sono accordi che non ci dicono"

De Paola: "Juve-Spalletti solo otto mesi? Forse ci sono accordi che non ci dicono"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 16:05Altre Notizie
TMWRadio Redazione
Maracanã
Ascolta il podcast
TMW Radio / Maracanã
00:00
/
00:00

A parlare dei temi del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato il direttore Paolo De Paola.

Spalletti può riportare la Juve a lottare per lo Scudetto? E Vlahovic può essere titolare?
"Il problema è che Vlahovic o fa una serie di partite a certi livelli...Nei momenti topici, quando vuole andare via, o vuole fare un rinnovo, fa la prestazione. Non va bene così. Puoi leggere questa prestazione come se avesse sulle scatole Tudor. Per me non è un campione, deve dimostrarlo. Spalletti lo incita, ma vediamo come risponderà lui e come lo userà Spalletti. Per ora Vlahovic è un fiasco. Sulle parole di Spalletti dico che fa bene a dire certe cose, perchè è possibile, ma non deve perdere più terreno ed essere subito incisivo. Spalletti ci ha abituato a queste cose".

Spalletti, come mai un contratto di otto mesi?
"Forse ci sono accordi che non ci dicono. Forse ci sono garanzie sul mercato, magari già a gennaio, per questo non c'è la garanzia di altri due anni. Per me Spalletti ha accettato comunque per rilanciarsi, ma dall'altra parte Spalletti vuole avere cautela. Forse è lui che vuole questa tranquillità. Il quarto posto sarebbe il minimo sindacale? Sì, ma credo che Spalletti abbia in mente una rivoluzione come aveva in mente all'Inter, e non so se si possa fare. Vedremo con quanti litigherà e quanto riuscirà a rimettere in riga. Vorrei capire poi cosa succedere in società. Capire la forza che potrà avere Spalletti in questi otto mesi". 

Come vede la sfida tra Napoli e Como?
"Credo che il Napoli si sia liberato di un problema con De Bruyne, il secondo tempo con l'Inter ha dimostrato questo. Anguissa e McTominay si sono scatenati. Riprendere il discorso dello scorso anno credo sarà fondamentale. Sarà una partita molto aperta e vincerà il Napoli per questo motivo". 

E poi c'è Milan-Roma:
"Vedo una partita decisiva a favore del Milan. La Roma sta giocando bene ma ha ancora dei piccoli sbandamenti, di cui può approfittare il Milan. Ho la sensazione che il Milan ora sia più quadrato della Roma".

Articoli correlati
De Paola: "Juve, modestia che fa paura. Milan vera candidata allo Scudetto" De Paola: "Juve, modestia che fa paura. Milan vera candidata allo Scudetto"
De Paola sulla Juventus: "Tudor isolato e lasciato in balìa di se stesso" De Paola sulla Juventus: "Tudor isolato e lasciato in balìa di se stesso"
De Paola: "Per la Juve quella di Platini è l'ennesima occasione mancata" De Paola: "Per la Juve quella di Platini è l'ennesima occasione mancata"
Altre notizie Altre Notizie
Tether continua a crescere: utile da 10 miliardi di dollari nel terzo trimestre 2025... Tether continua a crescere: utile da 10 miliardi di dollari nel terzo trimestre 2025
Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti TMW RadioJuve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Massimo Orlando: "Juve, vedo Koop al posto di Locatelli. Napoli, dura col Como" TMW RadioMassimo Orlando: "Juve, vedo Koop al posto di Locatelli. Napoli, dura col Como"
Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..." TMW RadioBraglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
De Paola: "Juve-Spalletti solo otto mesi? Forse ci sono accordi che non ci dicono"... TMW RadioDe Paola: "Juve-Spalletti solo otto mesi? Forse ci sono accordi che non ci dicono"
Serie A, turno infrasettimanale da record: quasi 5 milioni su DAZN per la 9ª giornata... Serie A, turno infrasettimanale da record: quasi 5 milioni su DAZN per la 9ª giornata
Cellino rompe il silenzio: "Non andrei mai più a Brescia: ho sfidato il diavolo e... Cellino rompe il silenzio: "Non andrei mai più a Brescia: ho sfidato il diavolo e ho perso"
Florenzi: "Stupito dall'inizio della Roma, quella contro il Milan sarà una bella... Florenzi: "Stupito dall'inizio della Roma, quella contro il Milan sarà una bella sfida"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Esclusiva con l'ideatore di Milan-Como a Perth. Una lettera al Ministro Abodi di Lou Sticca: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 La Juventus ricomprerà Dusan Vlahovic a giugno? Lui vuole un bonus alla firma
3 Juventus, Spalletti: "Spero di poter rientrare nella lotta Scudetto"
4 "Spalletti libera Yildiz". La Gazzetta dello Sport apre con la nuova Juventus
5 Il Sarri che non ti aspetti. Siparietto con Zenga: "In tv voglio sempre andarmene, ma con te no"
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Football rewind 18:05Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 10^ giornata LIVE: Juve, Spalletti all'esordio con Openda e Vlahovic
Immagine top news n.1 Genoa, risolto il contratto con il ds Ottolini: il comunicato. Può tornare alla Juventus
Immagine top news n.2 Juventus, Spalletti: "Sì, spero di giocarmi lo Scudetto. Vlahovic? Nessuna imposizione"
Immagine top news n.3 Juventus, Comolli: "Vediamo Spalletti qui a lungo, siamo contenti di averlo con noi"
Immagine top news n.4 Nel mondo di De Leo: "Ecco la più grande lezione ricevuta da Sinisa in 10 anni". Ora è CT a Malta
Immagine top news n.5 Dall'attacco alla Lega al messaggio d'amore per la Lazio: cosa ci lasciano le parole di Sarri
Immagine top news n.6 Alla Juventus inizia l'era Spalletti. Contratto, staff e dettagli: dopo l'annuncio, oggi la presentazione
Immagine top news n.7 Inter e Milan sorridono, un recupero ciascuno. Chivu ritrova Thuram, Allegri spera per tre
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Immagine news podcast n.2 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.3 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.4 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Juve, vedo Koop al posto di Locatelli. Napoli, dura col Como"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino candidata alle finali di Europa e Conference League, Gravina: "Stadium un'eccellenza"
Immagine news Serie A n.2 Atalanta, Juric: "Il calcio non è solo statistiche. Lookman? Mi piace molto la sua mentalità"
Immagine news Serie A n.3 Udinese, Runjaic cita Edison: "Serve sempre trovare la strada giusta per la vittoria"
Immagine news Serie A n.4 A tutto Petrachi: "Gasp a Roma lo volevo già io. Juve, chi prende le decisioni?"
Immagine news Serie A n.5 Juve, Comolli non chiude al mercato di gennaio: tutto dipende da occasioni e modulo
Immagine news Serie A n.6 L'ex tecnico della Dinamo Zagabria: "Baturina un grande giocatore, con Fabregas migliorerà"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova-SudTirol, i convocati di Castori: ancora out Pietrangeli ed El Kaouakibi
Immagine news Serie B n.2 Cesena, Mignani: "Seconda trasferta di fila: quale disagio lo avremo. I ragazzi stanno bene"
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, Abate: "Modena esperto e abituato a vincere. Gabrielloni? Vediamo"
Immagine news Serie B n.4 Avellino, il fattore Partenio per tornare alla vittoria. Biancolino conferma il 4-3-1-2
Immagine news Serie B n.5 Empoli, Dionisi: "Con l'Entella servirà testa leggera. Loro in casa hanno score di livello"
Immagine news Serie B n.6 Carrarese-Frosinone, i convocati di Alvini: da Marchizza a Gori, in 7 fuori per infortunio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Campari pronto a entrare nel mondo del calcio: ci sarebbe un contatto con il Rimini
Immagine news Serie C n.2 Grande colpo della Vis Pesaro per il centrocampo: tesserato l'ex Monza Machin
Immagine news Serie C n.3 Gubbio, colpo d'esperienza in difesa: arriva l'ex Samp e Cagliari Murru. Il comunicato
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, brutte notizie dall'attacco: lesione alla coscia per Vido, preoccupa Maistrello
Immagine news Serie C n.5 Sadegholvaad (Sindaco Rimini): "Club in vendita? Non risulta a nessuno"
Immagine news Serie C n.6 Ravenna, Okaka: "Contro l'Ascoli per centrare i tre punti e capire a che livello siamo"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Germania, la DFB pronta a rilanciare il calcio femminile: c'è un piano da 100 milioni di euro
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina, si ferma Toniolo: trattamento mininvasivo per un emangioma del polpaccio
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma-Inter infiamma la domenica. Il programma della 4ª giornata di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile U17, Schiavi: "Pro FVS: opportunità importante anche per noi allenatori"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia U17, Schiavi: "Messico insidioso, ma dipende da noi. Rigori? Li proviamo sempre"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia U17, Terlizzi: "Con l'esordio ho realizzato un sogno. Più consapevoli che all'Europeo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…