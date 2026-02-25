Atalanta, contro il Borussia per l'impresa. Obiettivo dare tutto (comunque vada)

Dare tutto, comunque vada. Questo è il grido di battaglia dell’Atalanta di mister Raffaele Palladino che stasera si appresta all’ennesimo appuntamento con la storia. Sono passati otto anni da quello che fu il primo incontro casalingo dei nerazzurri contro i tedeschi, dove le sensazioni furono molto simili (e non soltanto perché si tratta sempre del Borussia Dortmund).

Oggi come allora regna un misto di entusiasmo, consapevolezza e l’obiettivo di compiere la grande impresa ribaltando un risultato abbastanza pesante, seppur l’atmosfera della New Balance Arena farà la differenza rispetto a una “casa momentanea” come fu il Mapei Stadium. Tornano in mente il vantaggio di Toloi, le occasioni sbagliate dai nerazzurri e l’errore di Berisha che costò l’eliminazione, ma senza rimpianti considerando che i ragazzi di Gasperini avevano lasciato l’anima in campo: facendo poi tesoro di quell'esperienza per compiere poi altre grandi imprese.

Cambiano gli anni, ma la ricetta proposta da Palladino è la stessa: crederci dando tutto, tutti insieme (dalla squadra agli oltre 23 mila tifosi presenti stasera sugli spalti come citato in conferenza stampa dal tecnico). Nel calcio non si sa mai, specie con una Dea capace di stravolgere migliaia di pronostici. Ora attendono 90 minuti (e oltre) di grande intensità che valgono un biglietto per gli Ottavi, in un percorso che vedrà ancora l’Atalanta protagonista, comunque vada stasera contro il Dortmund.