Juventus, il bilancio dice che la rosa vale più di 315 milioni. Ma è davvero così?

"I diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori al 31 dicembre 2025 ammontano a € 315,0 milioni, in diminuzione di € 8,5 milioni rispetto all'esercizio al 30 giugno 2025 per effetto di investimenti netti pari a € 51,7 milioni, più che compensati da ammortamenti e svalutazioni per € 60,2 milioni. Si segnala al riguardo che, anche sulla base delle stime medie di mercato di un panel di advisor esterni, il potenziale valore di mercato di tali diritti è significativamente superiore al valore di carico residuo a bilancio". Con queste parole la Juventus spiega come cedendo i calciatori saremmo ben oltre il residuo a bilancio. Quindi con una rosa che avrebbe molto più di 315 milioni.

È davvero così? Perché se è vero che Yildiz di fatto vale 0 a bilancio - e che potrebbe essere ceduto intorno agli 80-100 milioni - quali sono i calciatori che valgono molto? Probabilmente Bremer, che ha una clausola risolutoria a 54 milioni. Cambiaso piaceva al Manchester City per una cifra intorno ai 60 milioni, ma qual è l'attuale valore? Detto che Vlahovic non ha più un valore, David probabilmente varrà più di 15 milioni (di bonus alla firma) mentre Openda certamente no rispetto ai 45 dell'obbligo di riscatto che arriverà.

Douglas Luiz e Koopmeiners si sono svalutati, Thuram ha raddoppiato il valore fra i 40 e i 50 milioni. I vari Conceicao, Zhegrova, Adzic probabilmente avrebbero mercato, ma gli altri?