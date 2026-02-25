Il prodotto del vivaio Daffara o il ciociaro Palmisani. Chi sarà il prossimo dodicesimo della Juve?

Le recenti prestazioni negative di Michele Di Gregorio e il probabile addio di Mattia Perin in estate spingono la Juventus a cercare nuovi portieri a cui affidare i pali nella prossima stagione. E se per il ruolo di titolare si cercherà un profilo di prima grandezza – come David De Gea della Fiorentina – per la sua riserva si pensa anche in prospettiva con due profili che militano in Serie B che potrebbero fare al caso del club bianconero: i nomi sono quelli di Giovanni Daffara e Lorenzo Palmisani.

Il primo è già noto in casa bianconera: il classe 2004 infatti è cresciuto nella Juventus dove ha vestito tutte le maglie del settore giovanile fino ad approdare alla Next Gen con cui ha esordito fra i professionisti collezionando 83 presenze fra terza serie e Coppa Italia di categoria. In estate si è trasferito ad Avellino in Serie B dove dopo le prime nove gare in panchina alle spalle del più esperto Iannarilli ha sfruttato l’occasione datagli dal tecnico Raffaele Biancolino diventando il titolare inamovibile dei Lupi irpini con cui ha collezionato 17 presenze dimostrando buone doti fra i pali e anche un carattere importante per reggere le pressioni di una piazza calda come quella campana. Anche con il cambio di allenatore, e l’arrivo di Davide Ballardini, Daffara ha mantenuto la maglia da titolare. La Juventus dunque potrebbe avere già in casa l’erede di Perin che non andrebbe neanche a pesare sulle liste essendo un prodotto del proprio settore giovanile.

Il secondo invece è una delle rivelazioni del Frosinone che lotta, inaspettatamente, per la promozione diretta in Serie A. Reduce dalla non semplice esperienza alla Lucchese nella passata stagione (20 presenze) è stato promosso titolare in estate nell’ottica di una valorizzazione dei prodotti del proprio settore giovanile. Una scelta che sta ripagando perché il classe 2004 ha tenuto inviolata la propria porta in dieci occasioni su 26 gare giocate mostrando ottime qualità fra i pali e non tanto da guadagnare i galloni da titolare anche nell’Italia Under 21 davanti al più quotato Diego Mascardi dello Spezia e di quel Edoardo Motta che a gennaio è approdato alla Lazio dalla Reggiana.