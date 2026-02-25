Il dato su Victor Osimhen che fa tremare la Juventus

Ogni volta che vede il bianconero della Juventus, il signor Victor Osimhen riesce ad alzare il suo livello. Letto in modo ancor più approfondito: il nigeriano che guida il Galatasaray oggi avversario a Torino della Vecchia Signora è uno che nelle grandissime sfide s'esalta. L'eroe mascherato del Cimbom, che era la stella del Napoli di Luciano Spalletti, che Cristiano Giuntoli aveva cercato di portare in bianconero perché conscio che alla Juve servisse uno con quelle qualità e capacità, è di nuovo il pericolo numero uno della Juve, stavolta in Champions League.

La grazia è arrivata all'andata, prima volta contro (ovvio) in Champions ma nessun gol. Cinque però dei suoi compagni, lui sempre dentro le azioni decisive, due assist giusto per gradire. Il resto del bottino, poi andremo nello specifico: altre sette partite, tutte in Serie A, tutte Napoli-Juventus o Juventus-Napoli. Cinque vittorie per Osimhen, due per la Juve, due gol per Osimhen, due assist per Osimhen. Un bilancio chiaro, da grandissimo giocatore.

La storia parte nella stagione 2020/2021: il Napoli vince 1-0, non segna il nigeriano. Non lo farà neanche nella seconda, farà un assist, ma gli azzurri perderanno. Stagione successiva: una partita, una vittoria, 2-1 Napoli, ancora a secco. Poi il clamoroso 5-1 doppietta e assist, è il suo capolavoro. Vittoria (senza reti) al ritorno, nell'anno dello Scudetto spallettiano un ko 1-0 e una vittoria 2-1. Poche reti ma tante vittorie. Osi sa mettersi al servizio della causa e dei compagni quando serve, non è il nove che cerca gloria e reti a ogni costo. Ne sa qualcosa la Juventus, avvisata anche per la sfida da rimonta di stasera.