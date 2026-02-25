Tonfo Inter, ko a San Siro: addio alla Champions. Chivu: "Che amarezza con il Bodo/Glimt"

L’Inter fallisce la rimonta a San Siro, perde anche il ritorno dei playoff ed esce dalla Champions League senza raggiungere gli ottavi. Nel primo tempo la squadra di Chivu crea con Frattesi, Pio Esposito e Zielinski, ma il Bodo/Glimt si difende con ordine e senza dare l'aria di particolari difficoltà. Al 58’ il blackout: strafalcione di Akanji che regala palla a Blomberg, Sommer compie un miracolo ma Hauge insacca sulla respinta. Lo stesso Hauge (ex Milan ed MVP della serata) serve poi l’assist per il 2-0 di Evjen. Il gol di Bastoni accorcia le distanze, ma il disastro diventa realtà e i nerazzurri restano fuori dall'Europa.

L'ultima volta che accadde a questo punto della competizione, seppur nella fase a gironi, nel 2020/21 con Antonio Conte in panchina. Stavolta invece Cristian Chivu non ha saputo trovare la chiave di volta per scardinare il Bodo, restando a mani vuote e con l'orgoglio intaccato per non aver ribaltato i norvegesi dopo la brutta figura nel match d'andata. "C'è amarezza per la sconfitta", ha esordito il tecnico dell'Inter in conferenza stampa. "Volevamo essere competitivi in Champions, una squadra come la nostra ha il dovere di farlo. Poi però una squadra può arrivare e dimostrarsi superiore a te, non importa sia norvegese perché loro hanno dimostrato di avere qualità. Bisogna essere consci che a questo livello qualunque squadra può metterti in difficoltà se non ti esprimi al meglio".

Analisi critica contro totale euforia per l'allenatore del Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen, intervenuto così in conferenza: "Serata fantastica, non so quanto lontano possiamo arrivare, ma parliamo sempre di quello che possiamo fare. Ora dobbiamo sempre fare le cose alla nostra maniera". Sono dunque i norvegesi ad accedere agli ottavi di finale di Champions League e questo venerdì (27 febbraio) conosceranno la prossima rivale tra Sporting Lisbona e Manchester City. Pep Guardiola, tecnico dei citizens, ha fatto una capatina al Meazza per visionare il match contro l'Inter e prendere appunti sulla possibile avversaria nel prossimo turno, nel frattempo.