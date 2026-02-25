Inter eliminata dal Bodo/Glimt, Cruz: "Serata storta, Akanji è stato sfortunato"

Serata amarissima per l'Inter. Dopo il 3-1 in Norvegia, l'Inter cade anche in casa: il Bodo/Glimt passa 2-1 a San Siro ed elimina i nerazzurri dalla Champions League. Al termine della gara l'ex attaccante dell'Inter Julio Cruz ha commentato la sfida ai microfoni di Inter TV

Inter eliminata dalla Champions League dal Bodo/Glimt, l'analisi di Julio Cruz

"Primo tempo giocato bene ma senza cinismo, tante azioni ma niente gol. Nella ripresa Akanji è stato sfortunato, bravi i tifosi a sostenerlo subito. È capitato, è stata una serata storta. Loro sono stati bravi nella ripresa, il loro portiere anche. Noi non siamo riusciti a concretizzare. Dovevamo fare meglio, la gara è stata questa. Dopo il loro raddoppio abbiamo proposto ugualmente. Hanno dei meriti, hanno fatto ciò che dovevano"