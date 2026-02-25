Mission impossible Juve, Spalletti carica Yildiz. Osimhen fa sognare, McKennie verso il rinnovo

La Juventus ha davanti un monte da scalare, e Luciano Spalletti lo sa benissimo. I bianconeri scendono in campo con l’obiettivo di riscattare il 5-2 incassato a Istanbul dal Galatasaray: “Ci sono partite che non si giocano, si compongono, serve creare un contesto, serve la partecipazione di un intero ambiente e abbiamo bisogno degli occhi e del cuore dei nostri tifosi”, dice il tecnico bianconero chiamando a raccolta i propri tifosi. La buona notizia è legata a Kenan Yildiz: “Per noi lui è già un leader anche se molto giovane, un punto di riferimento. Oggi l'allenamento lo ha fatto parziale, ma quando stava uscendo è venuto a dirmi: io ci sono, sono a posto. Voglio raccontarlo per dire la forza di questo ragazzo".

La conferenza stampa di Spalletti.

Il pericolo pubblico numero uno è ovviamente Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano è però anche un sogno mai celato di mercato, e regala un’apertura non da poco: “Giocare qui sarebbe un privilegio, per un giocatore è l’ideale. Ma sono felice nel club in cui sono, amo moltissimo il Galatasaray. Per il futuro non so cosa potrà accadere. Il 90% dei calciatori al mondo vorrebbe giocare alla Juventus”. L’ex Napoli ha anche spiegato di essere stato vicino a trasferirsi a Torino: “Quando mi hanno parlato all’epoca ero desideroso di venire prima che si presentasse il Galatasaray, c’erano un po’ di ostacoli. Questo trasferimento poi non si è realizzato ma se ci saranno opportunità in futuro ci sono diversi club in cui mi piacerebbe giocare e la Juve è uno di questi”.

Quanto al mercato, è caldo il capitolo legato al possibile rinnovo di contratto di Weston McKennie. È infatti in dirittura d’arrivo la trattativa per il prolungamento del centrocampista texano: accordo fino al 2030, con ingaggio vicino ai 4 milioni di euro all’anno. Sarebbe il secondo “grande” rinnovo dopo quello di Yildiz, non scontato: resta quello di Spalletti, ma prima c’è la Champions.