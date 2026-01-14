Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La Top 11 del Girone A di Serie C: Silvestri si riscopre bomber del Brescia

La Top 11 del Girone A di Serie C: Silvestri si riscopre bomber del Brescia
Luca Esposito
Oggi alle 06:55Serie C
Luca Esposito

E’ andata in archivio la 21^ giornata nel Girone A di Serie C. Questi i risultati:
Albinoleffe-Pro Vercelli 2-1
Giana Erminio-Renate 0-1
Vicenza-Ospitaletto 1-0
Union Brescia-Trento 2-1
Pergolettese-Lumezzane 0-2
Pro Patria-Inter U23 1-2
Alcione Milano-Cittadella 1-0
Novara-Dolomiti Bellunesi 1-1
Virtus Verona-Arzignano Valchiampo 0-1
Lecco-Triestina 1-0

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 4-3-3:

Furlan (Lecco): solo la matematica tiene in vita la Triestina, tuttavia la squadra di Tesser se la gioca fino alla fine sfiorando due volte il gol del pareggio. Per sfortuna degli alabardati il portiere era in stato di grazia e ha compiuto diversi interventi risolutivi.
Cuomo (Vicenza): una sua zampata sulla linea di porta consegna ai biancorossi l’ennesima vittoria di una stagione sin qui perfetta e che segnerà il meritato ritorno in cadetteria. In fase difensiva è, come sempre, insuperabile.
Milillo (Arzignano): è vero che la Virtus Verona non è la squadra prolifica che ha fatto grandi cose nelle passate stagioni, ma un attaccante come Fabbro crea sempre preoccupazioni alle difese avversarie. Bravissimo lui a stravincere il duello fisico rendendolo inoffensivo.
Ciappellanno (Alcione Milano): grandissima partita del difensore di casa, perfetto in marcatura su Rabbi e Falcinelli che sono calciatori abituati a calcare palcoscenici di categoria superiore. Proprio quando il match sembrava incanalato sullo 0-0 è lui a sbloccarla risolvendo nel migliore dei modi una mischia nell’area di rigore del Cittadella.
Silvestri (Brescia): la società biancazzurra è a caccia di un attaccante, ma in fondo va bene così visto che il centrale ex Salernitana continua a essere un fattore anche in zona gol. Battute a parte, si conferma un elemento preziosissimo visto che giganteggia in difesa sfruttando la sua fisicità per siglare la rete del definitivo 2-1 sul Trento.
Renault (Alcione Milano): altra prestazione maiuscola di un calciatore che sta crescendo esponenzialmente con il passare delle settimane e che non ha mostrato alcun timore reverenziale a cospetto degli esperti colleghi del Cittadella. Bellissimo l’assist che consente a Morselli di siglare la rete del definitivo 2-0.
Zonta (Vicenza): come abbiamo scritto in altre occasioni ha le caratteristiche perfette per le idee di mister Gallo che, da sempre, predilige centrocampisti forti in interdizione, ma che sappiano anche appoggiare l’azione offensiva inserendosi senza palla nell’area di rigore avversaria. Mai banale quando spinge, un valore aggiunto per questa categoria.
Saccani (Dolomiti Bellunesi): è forse il giocatore più duttile della rosa, visto che sa giocare indifferentemente come terzino o come esterno adattandosi senza problemi al sistema di gioco proposto dall’allenatore. A Novara avanza di diversi metri il raggio d’azione rispetto alla settimana precedente e da un suo inserimento nasce la rete del pareggio a tempo quasi scaduto. Certo, tutto reso più semplice dalla scriteriata uscita del portiere avversario. Ma ha avuto il merito di farsi trovare al posto giusto al momento giusto.
De Paoli (Albinoleffe): una vittoria di platino per una squadra che, trovasse la continuità necessaria, potrebbe ancora dire molto a questo campionato. La Pro Vercelli si arrocca nella propria area di rigore e serve un suo tiro da media distanza per regalare un successo fondamentale ai suoi compagni.
Caccavo (Lumezzane): a tratti imprendibile per la difesa della Pergolettese, anche quando salta il diretto marcatore e si invola verso la porta siglando il gol del definitivo 0-2 che alimenta l’ottica classifica dei lombardi dando valore all’ottimo lavoro svolto sin qui da mister Troise.
La Gumina (Inter23): Pro Patria in crisi, ma anche i nerazzurri non se la passavano benissimo e questo successo in trasferta è pesantissimo. Non poteva che essere uno dei veterani del gruppo a restituire il sorriso ai compagni, lo ha fatto con una bellissima doppietta e con un tiro al volo che si è insaccato all’angolino. Giocata da bomber vero.
Eugenio Corini (Brescia): sul piano del gioco c’è ancora da lavorare, ma per carattere e determinazione è già la “sua” squadra. Secondo posto in classifica e sensazione che sarà una delle più pericolose in prospettiva playoff.

