Ufficiale Lecco, arriva il laterale Urso dalla Reggiana: prestito fino a fine stagione

La Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2026, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Oliver Urso dalla A.C. Reggiana.

Centrocampista nato il 29 aprile 1999 a Copenhagen, in Danimarca, di origini italiane, è tornato in Italia a 9 anni. Cresciuto nei settori giovanili della Roma, del Kjøbenhavns Boldklub, del Tor Tre Teste e del Cesena, con cui si impone a livello di Primavera segnando 8 gol e fornendo 6 assist. Ha poi vestito le maglie di Salernitana, Forlì e Rimini, trasferendosi poi nel 2019 alla Viterbese, dove trova continuità collezionando 87 presenze.

Dal 2022 al 2024 milita nel Novara, con cui ottiene 61 presenze segnando 9 gol, guadagnandosi la chiamata della Reggiana in Serie B, con cui nell’ultimo anno e mezzo hanno collezionato 7 presenze.

Indosserà la maglia numero 11.