Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Focus TMW

La Top 11 del Girone A di Serie C: Lumezzane, un carattere di Ferro

La Top 11 del Girone A di Serie C: Lumezzane, un carattere di FerroTUTTO mercato WEB
Luciano Foschi
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Luca Esposito
Oggi alle 06:55Serie C
Luca Esposito

E’ andata in archivio la 24^ giornata nel Girone A di Serie C. Questi i risultati:
Arzignano Valchiampo - Triestina 4-1
Dolomiti Bellunesi - Virtus Verona 1-0
Trento - Lecco 1-1
Inter U23 - Pergolettese 1-1
Ospitaletto Franciacorta - Lumezzane 1-2
Cittadella - Albinoleffe 0-1
Pro Patria - Vicenza 0-4
Pro Vercelli - Novara 1-0
Giana Erminio - Union Brescia 0-2
Renate - Alcione Milano 1-0

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 3-5-2:

Gori (Union Brescia): la vittoria delle Rondinelle porta anche la sua firma visto che, dopo il vantaggio, è stato impegnato in diverse occasioni e ha risposto sempre presente. Un doppio intervento consecutivo vale quanto i gol segnati dai compagni.
Cappelletti (Vicenza): ha il compito di marcare Mastroianni e riesce a contenerlo molto bene, giocando d’anticipo e sfruttando la fisicità. Segna un bellissimo gol di testa sfruttando il solito assist di Costa. Uno dei migliori in campo.
Marchetti (Pro Vercelli): la squadra ha ritrovato un ottimo equilibrio tattico e si aggiudica il derby con il Novara anche grazie alla capacità di non concedere praticamente nulla al blasonato avversario. Forma con Coccolo un tandem affiatato e di spessore per la categoria.
Silvestri (Union Brescia): non v’è dubbio alcuno che sia uno dei difensori più affidabili della categoria, un calciatore non a caso sempre richiesto da squadre che puntano al vertice. Insuperabile in difesa, suo l’assist per la rete di Crespi.
Potop (Albinoleffe): il Cittadella non è apparso particolarmente brillante, ma c’è tanto merito della difesa lombarda dietro un colpaccio che consente di uscire dalla zona calda della classifica proprio in prossimità di un match fondamentale come quello con la Pro Patria che può cambiare definitivamente la stagione. La scelta tattica è chiara: lasciare spazio sulle fasce e coprire bene l’area di rigore. Missione compiuta: le ha prese praticamente tutte vincendo ogni duello individuale.
Cinquegrano (Inter23): primo gol stagionale per un giovane calciatore di cui si dice un gran bene e che sta attirando l’attenzione di numerosi osservatori. Sfrutta al meglio un traversone di Topalovic e la insacca di testa dopo aver bruciato sul tempo l’avversario. Un motorino sulla corsia di competenza.
Bonetti (Renate): l’Alcione Milano prova a palleggiare e a costruire l’azione dalle retrovie, lui è bravo a raddoppiare costantemente le marcature mostrandosi generoso e puntuale in interdizione. Calciatore tatticamente intelligente e anche prezioso, visto che sforna l’assist che vale la rete da tre punti di Karlsson.
Lakti (Arzignano): riduttivo dire che, contro una Triestina ormai rassegnata alla retrocessione in D, sia tutto molto facile. Stiamo parlando di una squadra che, pur con qualche perdita nel mercato invernale, sul campo ha fatto punti sufficienti per salvarsi. Il 4-1 finale, dunque, rende merito ai padroni di casa e a un centrocampista che impreziosisce una prova ottima con una splendida doppietta.
Metlika (Lecco): all’ultimo respiro, proprio quando la partita sembrava persa. E’ lui a pescare il jolly dell’1-1 con un colpo di testa imparabile che fa esplodere di gioia i compagni di squadra consentendo di guadagnare un punto prezioso in ottica playoff. Un pareggio meritato per quanto prodotto soprattutto nella ripresa.
Ferro (Lumezzane): entra e cambia volto alla partita, siglando con un pregevole colpo di testa la rete del pareggio. Una vera e propria svolta in un match che sembrava compromesso e che invece la formazione di Troise ha avuto la forza di ribaltare con Caccavo nel finale.
Akpa Akpro (Pro Vercelli): il gol, di pregevole fattura, è soltanto la ciliegina sulla torta di una prestazione che rasenta la perfezione. Non è un centravanti puro, ma i suoi movimenti creano sempre apprensione alla difesa avversaria, risultando a tratti incontenibile. Bello vederlo sotto la curva a chiedere l’apporto di un pubblico che ormai lo ha eletto idolo indiscusso.
Luciano Foschi (Renate): decima vittoria stagionale, quarta nelle ultime cinque partite. La sua squadra è una piacevole realtà che legittimamente punta ancora una volta a partecipare agli spareggi promozione.

Articoli correlati
Matteo Ferro è del Lumezzane: il Brescia lo cede ma mantiene il diritto di riacquisto... Matteo Ferro è del Lumezzane: il Brescia lo cede ma mantiene il diritto di riacquisto
Brescia, due giovani in uscita verso il prestito in Serie C: sono Nuamah e Ferro Brescia, due giovani in uscita verso il prestito in Serie C: sono Nuamah e Ferro
Altre notizie Serie C
Trapani, Antonini: "Consegnato ad Aronica 500mila euro come premio in caso di B" Trapani, Antonini: "Consegnato ad Aronica 500mila euro come premio in caso di B"
La Top 11 del Girone C di Serie C: Ricci abbatte il muro del Catania Focus TMWLa Top 11 del Girone C di Serie C: Ricci abbatte il muro del Catania
La Top 11 del Girone B di Serie C: Guidonia Esempio di organizzazione difensiva Focus TMWLa Top 11 del Girone B di Serie C: Guidonia Esempio di organizzazione difensiva
La Top 11 del Girone A di Serie C: Lumezzane, un carattere di Ferro Focus TMWLa Top 11 del Girone A di Serie C: Lumezzane, un carattere di Ferro
Marcolini: "Complimenti al Vicenza, l'Arezzo dimostra di crederci. Nel C sarà una... TMW RadioMarcolini: "Complimenti al Vicenza, l'Arezzo dimostra di crederci. Nel C sarà una bella lotta"
Campobasso, Rizzetta: "Vogliamo la Serie B, ma 4mila in casa è una delusione enorme"... Campobasso, Rizzetta: "Vogliamo la Serie B, ma 4mila in casa è una delusione enorme"
Il calcio piange Giani, la Lega Pro: "Il nostro abbraccio raggiunga la sua famiglia"... Il calcio piange Giani, la Lega Pro: "Il nostro abbraccio raggiunga la sua famiglia"
Crotone, Vrenna: "Musso la trattativa più complicata. Meli grande occasione" Crotone, Vrenna: "Musso la trattativa più complicata. Meli grande occasione"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del “rischio”. Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
Le più lette
1 Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del “rischio”. Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
2 Milan, Allegri: "Sì, è la miglior versione di Rabiot. Saelemaekers? Spero per il Pisa"
3 Genoa, Diego Lopez ammette: "Trattenere Norton-Cuffy non è stato semplice"
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 febbraio
5 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Classifiche a confronto: solo il Como meglio del Milan! In picchiata il Bologna...
Immagine top news n.1 Stato di forma: Inter prima, poi la Juventus. Che momento per Cagliari e Udinese!
Immagine top news n.2 Allegri sorride, Italiano no. E Nkunku si prende una rivincita su chi lo voleva fuori dal Milan
Immagine top news n.3 La Juventus è pronta a blindare Kenan Yildiz fino al 2031. E Vlahovic torna ad allenarsi
Immagine top news n.4 Inter senza tifosi per 3 trasferte (ma il derby è salvo). Intanto Marotta parla del nuovo stadio
Immagine top news n.5 Adrien Rabiot a meno di 10 milioni è la più grande steal della stagione di Serie A
Immagine top news n.6 Serie A, classifica aggiornata: il Milan prova a tenere il passo. Notte fonda Bologna
Immagine top news n.7 Bologna-Milan 0-3, le pagelle: Rabiot è un cannibale. Nkunku, menomale sei rimasto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
Immagine news podcast n.2 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
Immagine news podcast n.3 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
Immagine news podcast n.4 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato invernale della Serie A, i top e i flop degli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Marcolini: "Complimenti al Vicenza, l'Arezzo dimostra di crederci. Nel C sarà una bella lotta"
Immagine news Serie A n.3 L'osservatore Palma: "Genoa, che colpo Amorim. Lazio, interessante Przyborek"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter e Milan hanno investito su due dei migliori giocatori della B per il futuro
Immagine news Serie A n.2 Italiano: "Non dobbiamo disperdere l'amore della gente. Stiamo scherzando con il fuoco"
Immagine news Serie A n.3 Classifiche a confronto: solo il Como meglio del Milan! In picchiata il Bologna...
Immagine news Serie A n.4 Lookman, Mlacic e i vari casi di mercato: solo Bento e Mateta sono rimasti a piedi
Immagine news Serie A n.5 Genoa, dopo il mercato ci sono i rinnovi: presto incontri con Martin, Ekuban e Malinovskyi
Immagine news Serie A n.6 Allegri si è arrabbiato di nuovo tantissimo dopo lo 0-3 del Milan a Bologna
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Come sono cambiate le 20 squadre di Serie B dopo il mercato: tutti i movimenti
Immagine news Serie B n.2 Virtus Entella, Tirelli: "Ieri giornata emozionante, non mi aspettavo la chiamata dalla B"
Immagine news Serie B n.3 Lo Spezia pronto a piazzare un altro colpo: è lo svedese Shagaxle
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, Fracchiolla: "Via chi non voleva restare. Ora siamo più esperti e compatti"
Immagine news Serie B n.5 Empoli, Fila: "Questa era la soluzione migliore. Voglio integrarmi e dare il mio contributo"
Immagine news Serie B n.6 Stabile si presenta all'Entella: "Trattativa nata nelle ultime ore. Un onore essere qui"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani, Antonini: "Consegnato ad Aronica 500mila euro come premio in caso di B"
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone C di Serie C: Ricci abbatte il muro del Catania
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone B di Serie C: Guidonia Esempio di organizzazione difensiva
Immagine news Serie C n.4 La Top 11 del Girone A di Serie C: Lumezzane, un carattere di Ferro
Immagine news Serie C n.5 Marcolini: "Complimenti al Vicenza, l'Arezzo dimostra di crederci. Nel C sarà una bella lotta"
Immagine news Serie C n.6 Campobasso, Rizzetta: "Vogliamo la Serie B, ma 4mila in casa è una delusione enorme"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Torino, chi sarà la prima semifinalista?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Milan, Allegri imbattuto contro i rossoblù
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Udinese-Roma, Gasperini non perde con l'Udinese dal 2017
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Kramzar vola in Inghilterra: prestito con obbligo all'Everton
Immagine news Calcio femminile n.2 Kramzar torna alla Roma. Risolto anticipatamente il prestito al Como Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, termina l'avventura di Proulx in bianconero: risolto il contratto
Immagine news Calcio femminile n.4 Lazio, nuovo innesto fra i pali: arriva Bacic dal Napoli Women. La nota
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, la Top11 della 12ª giornata: Beccari brilla con la sua tripletta
Immagine news Calcio femminile n.6 Parma Women, Cristina Navarro Redondo arriva in prestito dall'Atletico Madrid
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano