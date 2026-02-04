Focus TMW La Top 11 del Girone A di Serie C: Lumezzane, un carattere di Ferro

E’ andata in archivio la 24^ giornata nel Girone A di Serie C. Questi i risultati:

Arzignano Valchiampo - Triestina 4-1

Dolomiti Bellunesi - Virtus Verona 1-0

Trento - Lecco 1-1

Inter U23 - Pergolettese 1-1

Ospitaletto Franciacorta - Lumezzane 1-2

Cittadella - Albinoleffe 0-1

Pro Patria - Vicenza 0-4

Pro Vercelli - Novara 1-0

Giana Erminio - Union Brescia 0-2

Renate - Alcione Milano 1-0

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 3-5-2:

Gori (Union Brescia): la vittoria delle Rondinelle porta anche la sua firma visto che, dopo il vantaggio, è stato impegnato in diverse occasioni e ha risposto sempre presente. Un doppio intervento consecutivo vale quanto i gol segnati dai compagni.

Cappelletti (Vicenza): ha il compito di marcare Mastroianni e riesce a contenerlo molto bene, giocando d’anticipo e sfruttando la fisicità. Segna un bellissimo gol di testa sfruttando il solito assist di Costa. Uno dei migliori in campo.

Marchetti (Pro Vercelli): la squadra ha ritrovato un ottimo equilibrio tattico e si aggiudica il derby con il Novara anche grazie alla capacità di non concedere praticamente nulla al blasonato avversario. Forma con Coccolo un tandem affiatato e di spessore per la categoria.

Silvestri (Union Brescia): non v’è dubbio alcuno che sia uno dei difensori più affidabili della categoria, un calciatore non a caso sempre richiesto da squadre che puntano al vertice. Insuperabile in difesa, suo l’assist per la rete di Crespi.

Potop (Albinoleffe): il Cittadella non è apparso particolarmente brillante, ma c’è tanto merito della difesa lombarda dietro un colpaccio che consente di uscire dalla zona calda della classifica proprio in prossimità di un match fondamentale come quello con la Pro Patria che può cambiare definitivamente la stagione. La scelta tattica è chiara: lasciare spazio sulle fasce e coprire bene l’area di rigore. Missione compiuta: le ha prese praticamente tutte vincendo ogni duello individuale.

Cinquegrano (Inter23): primo gol stagionale per un giovane calciatore di cui si dice un gran bene e che sta attirando l’attenzione di numerosi osservatori. Sfrutta al meglio un traversone di Topalovic e la insacca di testa dopo aver bruciato sul tempo l’avversario. Un motorino sulla corsia di competenza.

Bonetti (Renate): l’Alcione Milano prova a palleggiare e a costruire l’azione dalle retrovie, lui è bravo a raddoppiare costantemente le marcature mostrandosi generoso e puntuale in interdizione. Calciatore tatticamente intelligente e anche prezioso, visto che sforna l’assist che vale la rete da tre punti di Karlsson.

Lakti (Arzignano): riduttivo dire che, contro una Triestina ormai rassegnata alla retrocessione in D, sia tutto molto facile. Stiamo parlando di una squadra che, pur con qualche perdita nel mercato invernale, sul campo ha fatto punti sufficienti per salvarsi. Il 4-1 finale, dunque, rende merito ai padroni di casa e a un centrocampista che impreziosisce una prova ottima con una splendida doppietta.

Metlika (Lecco): all’ultimo respiro, proprio quando la partita sembrava persa. E’ lui a pescare il jolly dell’1-1 con un colpo di testa imparabile che fa esplodere di gioia i compagni di squadra consentendo di guadagnare un punto prezioso in ottica playoff. Un pareggio meritato per quanto prodotto soprattutto nella ripresa.

Ferro (Lumezzane): entra e cambia volto alla partita, siglando con un pregevole colpo di testa la rete del pareggio. Una vera e propria svolta in un match che sembrava compromesso e che invece la formazione di Troise ha avuto la forza di ribaltare con Caccavo nel finale.

Akpa Akpro (Pro Vercelli): il gol, di pregevole fattura, è soltanto la ciliegina sulla torta di una prestazione che rasenta la perfezione. Non è un centravanti puro, ma i suoi movimenti creano sempre apprensione alla difesa avversaria, risultando a tratti incontenibile. Bello vederlo sotto la curva a chiedere l’apporto di un pubblico che ormai lo ha eletto idolo indiscusso.

Luciano Foschi (Renate): decima vittoria stagionale, quarta nelle ultime cinque partite. La sua squadra è una piacevole realtà che legittimamente punta ancora una volta a partecipare agli spareggi promozione.