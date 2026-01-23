Lecco, Minadeo: "Sull'arrivo di un attaccante abbiamo idee chiare, e siamo pronti a intervenire"

Una stagione, quella che sta affrontando il Lecco, ben diversa dalla precedente, con la formazione bluceleste che, dopo 22 giornate di campionato, è al secondo posto nella classifica del Girone A di Serie C, con 44 punti all'attivo, e dietro solo alla capolista Vicenza, che sembra ormai in fuga e inarrivabile per le altre pretendenti alla Serie B.

Al netto dei veneti, c'è comunque una miglior posizione possibile da dover difendere, e in quest'ottica sarà fondamentale anche il calciomercato, del quale, come si legge sul sito leccochannelnews.it, ha parlato il Direttore Sportivo Antonio Minadeo: "Grassini è stato finora impiegato poco e ha comprensibilmente voglia di giocare, quindi parleremo con lui per valutare il futuro, proprio come fatto con Galeandro e Frigerio. Alaoui? È normale che un ragazzo del 2006 possa incontrare rallentamenti nell’adattarsi a una nuova cultura e a un nuovo calcio, specialmente se gioca poco. Se ci fossero le prospettive per agevolare il nostro investimento su di lui allora prenderemmo in considerazione un prestito, preferibilmente ma difficilmente in Italia".

Andando invece alle entrate, che dovrebbero essere maggiormente inerenti al reparto avanzato: "Abbiamo le nostre idee sul tavolo fin dal primo gennaio. Se si presentasse l’occasione giusta per inserire un profilo capace di sostituire o affiancare Sipos, siamo pronti a intervenire insieme alla proprietà e al mister, pur rispettando il valore di chi è già in rosa come Basili che è stato impiegato lì".