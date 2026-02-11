Lescano show alla Salernitana: 3 gol e 1 assist in 4 gare, ora punta quota 100 in Serie C
Quattro gare, tre gol e un assist. È iniziata con il botto l’avventura alla Salernitana di Facundo Lescano.
Il centravanti italo-argentino, prelevato in prestito con obbligo di riscatto dall’Avellino, ci ha messo davvero poco tempo per diventare decisivo per la formazione di Giuseppe Raffaele. Prima il gol e l’assist messi a referto nella gara d’esordio in granata contro il Sorrento, terminata 2-0; poi la doppietta di ieri sera all’Arechi contro il Casarano. In sintesi: un gol ogni 115 minuti di gioco, con il bottino complessivo di reti in Serie C che sale a quota 98.
"Volevamo riscattarci dopo due gare negative – ha detto il classe 1996 al termine del match contro i pugliesi –. Ci è girata bene. Siamo stati bravi a sbloccarla subito e a chiuderla, perché può sempre arrivare un episodio sfavorevole".
Lescano, poi, ha rivendicato il proprio ruolo all’interno del mondo Salernitana: "Sono venuto per dare una mano. Sono un attaccante e devo contribuire con i gol. Qualcosa abbiamo lasciato per strada, ma ora godiamoci questa vittoria. Da domani testa al derby di Cava. Servirà personalità per regalare una gioia ai tifosi".
E chissà che i due gol che mancano per raggiungere la tripla cifra non arrivino proprio in una delle gare più sentite dal popolo granata.
