Salernitana, Lescano non si ferma più: 4 gol in 5 gare e quota 100 a un passo

Facundo Lescano continua a dimostrare di essere uno dei re del gol in Serie C. L’argentino, sbarcato a Salerno dopo sei mesi poco brillanti in Serie B con la maglia dell’Avellino, è diventato subito protagonista della squadra granata e nel pomeriggio odierno ha ritoccato le sue statistiche portando a quattro le reti, con un assist, in appena cinque presenze.

Ora Lescano è appena a una rete da quella quota 100 gol in Serie C che è un traguardo importantissimo per un centravanti che ha saputo dimostrarsi letale in tutte le piazze in cui è stato.

A rovinare la gioia del classe ‘96 è stato solo il risultato con la Cavese che ha pareggiato in extremis impedendo alla sua Salernitana di vincere, agganciare il Catania al secondo posto (seppur con due gare in più) e soprattutto rosicchiare due punti al Benevento – fermato sull’1-1 dal Latina – capolista alimentando così le ambizioni di promozione diretta.