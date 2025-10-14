TMW Marilungo: "Spero che la Samp risolva i suoi problemi e torni al più presto in Serie A"

Nel corso dell'intervista concessa ai nostri taccuini, l'ex attaccante della Sampdoria Guido Marilungo ha parlato della formazione blucerchiata: "E' un momento duro come lo è stato l'anno scorso. Spero risolvano subito i problemi di campo, perché di quelli fuori non ne voglio parlare perché non conosco. Spero possano fare punti e che si salvino per poi tornare il prima possibile in Serie A. Sono cresciuto a Genova e un pezzo di blucerchiato è sempre nel mio cuore. Augurerò sempre il meglio alla Sampdoria e spero che torni al più presto in Serie A".

Per come è partita è difficile cullare sogni di gloria quest'anno?

"Sicuramente è difficile ma nel calcio nulla è impossibile e sperare non costa nulla".

