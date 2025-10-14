TMW
Marilungo: "Spero che la Samp risolva i suoi problemi e torni al più presto in Serie A"
Nel corso dell'intervista concessa ai nostri taccuini, l'ex attaccante della Sampdoria Guido Marilungo ha parlato della formazione blucerchiata: "E' un momento duro come lo è stato l'anno scorso. Spero risolvano subito i problemi di campo, perché di quelli fuori non ne voglio parlare perché non conosco. Spero possano fare punti e che si salvino per poi tornare il prima possibile in Serie A. Sono cresciuto a Genova e un pezzo di blucerchiato è sempre nel mio cuore. Augurerò sempre il meglio alla Sampdoria e spero che torni al più presto in Serie A".
Per come è partita è difficile cullare sogni di gloria quest'anno?
"Sicuramente è difficile ma nel calcio nulla è impossibile e sperare non costa nulla".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
