Sassuolo, Pinamonti: "Dovevamo trovare la chimica giusta. Obiettivo salvezza"

Obiettivo salvezza per il Sassuolo. Tornato in A dopo appena una stagione di Serie B la formazione neroverdi ha ritrovato il palcoscenico del calcio che conta. Ha fatto ritorno in neroverde dopo l'anno in prestito al Genoa Andrea Pinamonti. Per la punta, intervistata dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il traguardo primario resta la permanenza in categoria. Soltanto dopo "si può pensare, guardando la classifica, a che cosa eventualmente potremmo puntare. Ma nella testa mia e di tutto il gruppo c’è l’obiettivo di rimanere in Serie A".

La stagione è iniziata con un po' di fatica: "Dovevamo trovare la chimica giusta" ha voluto sottolineare il giocatore. Parlando del campionato in corso ha voluto precisare come "in squadra ci sono tanti giocatori nuovi, è normale che ci fosse bisogno di tempo per ingranare, comprendere le richieste dello staff tecnico e andare tutti dalla stessa parte. Ultimamente abbiamo cambiato ritmo e penso si sia visto".

Chiosa finale poi sull'Inter, club dove il classe 1999 è cresciuto. Nessun rimpianto dunque per il Pina: "Non ha molto senso parlare del futuro - ha concluso la punta trentina -. Mi hanno preso a quattordici anni e mi hanno portato in Serie A. Per l’Inter provo una enorme riconoscenza".