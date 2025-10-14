Serie C, quasi chiusa la 9ª giornata: si attendono solo i recuperi di Juve e Inter

La nona giornata di Serie C nella serata di ieri è quasi andata in archivio coi successi di Dolomiti Bellunesi e Trento nel Girone A. Mancano infatti ancora le gare di recupero delle seconde squadre di Inter e Juventus, i cui impegni sono stati rinviati per i tanti nazionali convocati, che chiuderanno del tutto il quadro nella prossima settimana. Di seguito risultati, marcatori e classifiche aggiornate:

SERIE C, 9ª GIORNATA

GIRONE A

Giana Erminio-Novara 0-0

Vicenza-Virtus Verona 2-1

5' Morra (VIC), 28' Fabbro (VV), 85' Benassai (VIC)

Pergolettese-Alcione Milano 0-2

11' Bright (ALC), 65' Renault (ALC)

Cittadella-Triestina 1-0

86' Diaw

AlbinoLeffe-Lecco 0-1

62' Furrer

Ospitaletto Franciacorta-Arzignano Valchiampo 2-1

6' Bertoli (OF), 49' Gobbi (OF), 90'+4 Lakti (AV)

Pro Patria-Union Brescia 0-2

47' De Maria, 57' Di Molfetta

Dolomiti Bellunesi-Lumezzane 2-0

23’ Mignanelli, 60’ Clemenza

Trento-Pro Vercelli 1-0

21’ Sangalli

Rinviata a martedì 21 ottobre

Inter U23-Renate

Classifica - Vicenza 25, Lecco 21, Union Brescia 18, Alcione Milano 17, Inter U23 15*, Pro Vercelli 12, Albinoleffe 12, Trento 11, Pergolettese 11, Virtus Verona 10, Dolomiti Bellunesi 10, Giana Erminio 10, Ospitaletto 9, Cittadella 9, Renate 9*, Arzignano Valchiampo 9, Novara 7, Lumezzane 6, Pro Patria 4, Triestina -8

* una gara in meno

N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti

GIRONE B

Arezzo-Gubbio 1-0

4' rig. Cianci

Bra-Carpi 1-3

6' Panelli (C), 41' Cortesi (C), 53' Minaj (B), 71' Lombardi (C)

Perugia-Rimini 0-1

25’ Lepri

Forlì-Ternana 1-1

49' Petrelli (F), 59' Ferrante (T)

Guidonia Montecelio-Pianese 1-0

82' Bernardotto (G)

Pineto-Livorno 3-0

5' Postiglione, 45’+1 Schirone, 73' Lombardi

Vis Pesaro-Torres 0-0

Ascoli-Pontedera 5-0

31' Rizzo Pinna, 36' e 65' D'Uffizi, 53' Milanese T., 85' rig. Corazza

Sambenedettese-Ravenna 0-1

22' Luciani

Rinviata a mercoledì 22 ottobre

Juventus Next Gen-Campobasso

Classifica - Arezzo 24, Ravenna 24, Ascoli 23, Ternana 14, Carpi 14, Sambenedettese 14, Forlì 13, Gubbio 13, Guidonia Montecelio 13, Campobasso 12*, Pianese 12, Juventus Next Gen 11*, Pineto 11, Vis Pesaro 9, Pontedera 8, Livorno 7, Torres 6, Bra 5, Perugia 3, Rimini -2

* una gara in meno

N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti

GIRONE C

Foggia-Crotone 0-3

22’ Zunno, 36’ Berra, 52’ Murano

Giugliano-Catania 0-3

5’ Lunetta, 38’ Forte, 89’ Jimenez

Picerno-Casertana 0-2

1’, 28’ Bentivegna

Monopoli-Salernitana 0-1

15' Capomaggio

Casarano-Audace Cerignola 3-0

67' e 77' Chirico, 90+4' Zanaboni

Cavese-Trapani 0-1

77' Fischnaller

Cosenza-Atalanta U23 1-2

23' Misitano (A), 73' Achour (C), 90+2' Simonetto (A)

Potenza-Latina 0-0

Siracusa-Sorrento 0-1

68' D'Ursi

Benevento-Team Altamura 4-0

22' Salvemini, 47' Lamesta, 50' Manconi, 87' Mignani

Classifica - Salernitana 22, Benevento 19, Catania 18, Casarano 18, Crotone 17, Cosenza 15, Casertana 14, Potenza 13, Monopoli 12, Latina 12, Sorrento 10, Audace Cerignola 10, Picerno 9, Team Altamura 8, Trapani 8, Atalanta U23 8, Foggia 7, Giugliano 6, Cavese 5, Siracusa 3

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti