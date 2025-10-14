Nel radar della Serie A - Fisico e correttezza, Ervin Bashi talento per la difesa

In un movimento come quello italiano, che fa dal lavoro tattico e difensivo un perno centrare, reperire centrali di qualità e prospettiva può risultare fondamentale. In quest'ottica la Serie B non manca di elementi da valutare. Uno di questo è Ervin Bashi, italo-albanese classe 2005 che il Catanzaro ha prelevato la scorsa estate dopo un biennio di apprendistato vissuto in Serie C con la maglia della Pro Patria, arrivato in coda all'esperienza nelle giovanili del Milan.

Le qualità: duelli aerei e disciplina

Ancora il suo esordio in cadetteria non è arrivato, ma le caratteristiche di Bashi sono chiare. I suoi 192 cm di altezza ne fanno un elemento molto efficace nei suoi duelli aerei, ma con anche una buona propensione in fase d'interdizione con palla a terra. Nonostante la sua prestanza Bashi, numeri alla mano, finisce difficilmente sul taccuino del direttore di gara: nella passata stagione in terza serie il ragazzo ha rimediato solo due gialli in 33 apparizioni complessive. Dal marzo scorso è divenuto un elemento centrale della retroguardia dell'Albania U21, con la quale ha già messo a referto 6 presenze, cinque delle quali da titolare per tutta la durata dell'incontro. Due anche i gol all'attivo.

L'esordio: la prudenza di Aquilani in Serie B

Su queste basi viene però da chiedersi: come mai Bashi non è ancora arrivato l'esordio in Serie B? Il ruolo del difensore centrale è fra i più delicati dello scacchiere tattico di un allenatore, per il quale spesso si preferiscono elementi di maggiore esperienza e capacità di lettura (vedi Antonini e Bettella nel caso delle Aquile del Sud). Qui probabilmente risiede ancora lo zero nella casella delle presenze agli ordini di Alberto Aquilani, ma con una stagione ancora molto lunga lo spazio per lui non tarderà ad arrivare.

Ervin Bashi, la sua scheda

Nato il: 24 luglio 2005

Nazionalità: Albania

Posizione: Difensore centrale

Piede: Destro

Squadra attuale: Catanzaro

Scadenza: 30 giugno 2028