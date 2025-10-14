Bremer si ferma ancora: lesione del menisco, dovrebbe tornare solo dopo la prossima sosta

La Juve perde (ancora) Gleison Bremer: il brasiliano ha riportato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Il difensore sarà sottoposto nelle prossime ore a un intervento di meniscectomia artroscopica selettiva, una procedura chirurgica che permette la rimozione della parte danneggiata del menisco, riducendo i tempi di recupero rispetto ad altre operazioni.

In linea generale, il recupero da un infortunio di questo tipo è stimato tra i 20 e i 30 giorni. Tuttavia, nel caso di Bremer, la situazione presenta delle criticità che impongono grande prudenza. Il centrale bianconero aveva già subito, nella scorsa stagione, un infortunio grave allo stesso ginocchio sinistro, che lo aveva costretto a un lungo stop di circa 10 mesi. Il nuovo problema, seppur di natura diversa, coinvolge nuovamente un’articolazione già messa a dura prova. E' lecito aspettarsi dunque qualche premura in più, sia per conservare il giocatore in vista della seconda parte di stagione sia in vista del Mondiale.

Sette gare fino alla sosta di novembre - Così, conti alla mano, ecco che la Juventus rischia di perdere Bremer per tutto il periodo che ci separa dalla prossima sosta di novembre, in programma nel weekend del 15-16: sette gare tra campionato e Champions League, fra cui le sfide contro il Real Madrid, la Lazio e il derby col Torino.