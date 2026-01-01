Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Luci sulla 23ª giornata di Serie C: in campo la Triestina e lo scontro salvezza Giugliano-Cavese

Oggi alle 08:49
Con la serata odierna, e il calciomercato più nel vivo che mai, torna nuovamente in campo la Serie C, con la 23ª giornata che prenderà il via appunto oggi per concludersi poi nella serata di lunedì, quando in programma ci sarà anche un atteso Vicenza-Cittadella per il Girone A, che stasera vedrà il nuovo esordio di Geppino Marino sulla panchina della Triestina, che affronterà il Lumezzane. Nel Girone C, invece, scontro salvezza quello delle 20.30, con Giugliano e Cavese pronte a darsi battaglia.
Di seguito, il programma completo dei tre gironi:

23ª GIORNATA – 23-24-25-26 GENNAIO 2026
GIRONE A
Venerdì 23 gennaio
Ore 20.30 - Triestina – Lumezzane
Sabato 24 gennaio
Ore 14.30 - Albinoleffe – Trento
Ore 14.30 - Union Brescia – Renate
Ore 17.30 - Virtus Verona – Pro Vercelli
Domenica 25 gennaio
Ore 14.30 - Giana Erminio – Arzignano Valchiampo
Ore 14.30 - Novara – Pro Patria
Ore 17.30 - Alcione Milano – Dolomiti Bellunesi
Ore 17.30 - Pergolettese – Ospitaletto Franciacorta
Lunedì 26 gennaio
Ore 20.30 - Lecco – Inter U23
Ore 20.30 - L.R. Vicenza – Cittadella (Diretta Rai Sport)

Classifica: Vicenza 56, Lecco 44, Union Brescia 43, Cittadella 36, Inter U23 34, Alcione Milano 33, Renate 32, Trento 31, Giana Erminio 29, Lumezzane 29, Pro Vercelli 28, Arzignano Valchiampo 27, Ospitaletto 26, Dolomiti Bellunesi 25, AlbinoLeffe 25, Novara 24, Virtus Verona 18, Pergolettese 16, Pro Patria 12, Triestina -2

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Sabato 24 gennaio
Ore 14.30 - Carpi – Ternana
Ore 14.30 - Torres – Bra
Ore 17.30 - Ravenna – Guidonia Montecelio
Ore 17.30 - Sambenedettese – Pianese
Domenica 25 gennaio
Ore 12.30 - Arezzo – Juventus Next Gen
Ore 14.30 - Ascoli – Perugia
Ore 17.30 - Gubbio – Forlì
Ore 17.30 - Livorno – Vis Pesaro
Ore 17.30 - Pineto – Campobasso
Riposa: Pontedera

Classifica: Arezzo 49, Ravenna 42, Ascoli 37, Pineto 33, Campobasso 30, Juventus Next Gen 30, Guidonia Montecelio 28, Pianese 28, Vis Pesaro 27*, Carpi 27, Ternana 26*, Forlì 25, Sambenedettese 23, Gubbio 23*, Livorno 22, Bra 20, Perugia 19, Torres 16, Pontedera 15

N.B. - * una gara in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Venerdì 23 gennaio
Ore 20.30 - Giugliano – Cavese
Sabato 24 gennaio
Ore 14.30 - Benevento – Siracusa
Ore 14.30 - Latina – Foggia
Ore 17.30 - Casarano – Picerno
Ore 17.30 - Crotone – Potenza
Domenica 25 gennaio
Ore 12.30 - Team Altamura – Atalanta U23
Ore 14.30 - Casertana – Trapani
Ore 14.30 - Catania – Cosenza
Ore 14.30 - Sorrento – Salernitana
Ore 20.30 - Audace Cerignola – Monopoli

Classifica: Catania 48, Benevento 48, Salernitana 42, Casertana 39, Cosenza 37, Monopoli 33, Audace Cerignola 31, Crotone 31, Potenza 29, Casarano 28, Team Altamura 26, Atalanta U23 25, Sorrento 24, Latina 23, Trapani 22, Foggia 22, Siracusa 21, Cavese 21, Picerno 19, Giugliano 16

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
