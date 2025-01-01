Rolando Bianchi esalta Palestra: "Lo conosco bene, doti straordinarie. Mi ricorda Spinazzola"

L'ex attaccante Rolando Bianchi è stato intervistato dal portale specializzato TuttoCagliari.net per parlare dei principali temi che riguardano la società isolana, della quale Bianchi è un ex, così come del Bologna che sarà la prossima avversaria dei sardi in Serie A: "Mi sembra di vedere un Cagliari quadrato e equilibrato. Tra l'altro non vorrei considerare Pisacane un allenatore inesperto: intanto conosce già perfettamente sia l'ambiente che la rosa, poi ha già fatto risultati con la Primavera. E poi ha una squadra di valore importante: conosco benissimo Palestra, l’ho avuto nelle giovanili dell’Atalanta, e so che si tratta di un elemento di grande talento e, peraltro, in piena crescita tecnico-tattica. Si sta completando nel migliore dei modi".

Quindi Rolando Bianchi si sofferma nello specifico proprio su Palestra: "Ha doti fisiche straordinarie, e inoltre sta migliorando sensibilmente a livello tattico. Può giocare sia a tre che a quattro, sia a destra che a sinistra. Io quando l’ho visto la prima volta l’ho paragonato a Spinazzola: ne ricorda il passo e l’esuberanza sulla fascia. E poi è un ragazzo eccezionale: mi auguro che continui a maturare e a fare progressi. Anche l’altro giorno in Under 21 ha dimostrato tutte le sue qualità".

In conclusione poi Rolando Bianchi si sofferma sulla prossima partita del Cagliari, contro il Bologna: "Assisteremo a una partita molto interessante. "Io stimo molto il tecnico del Bologna, Italiano, che è abilissimo nel dare un’impronta di gioco precisa alle sue squadre. Non sarà semplice per il Cagliari affrontare i felsinei, ma io credo che alla fine la differenza la faranno gli episodi: una palla inattiva, una situazione particolare. Il Bologna ha qualcosa in più a livello di organico, ma l’undici di Pisacane è in crescita".