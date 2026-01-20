Morte Di Nunno, il cordoglio del Lecco. Il club che aveva riportato in B dopo 50 anni

Nella giornata di oggi il mondo del calcio vive un nuovo lutto per la scomparsa dell'ex numero uno del Lecco Paolo Di Nunno. Un uomo che aveva scritto una pagina storica del club bluceleste riportandolo nel 2023 in Serie B dopo cinquanta anni d'assenza. Questo il comunicato della società lombarda per rincordare il suo ex presidente ed esprimere cordoglio alla famiglia dell'imprenditore:

La Calcio Lecco 1912 esprime dolore e cordoglio per la scomparsa a 77 anni di Paolo Leonardo Di Nunno, presidente dal 2017 al 2024, uomo appassionato che ha segnato per sempre la storia della società, ottenendo una promozione dalla Serie D alla C per poi riportare la squadra in Serie B nel 2023, a cinquant’anni di distanza dall’ultima volta.

Aniello Aliberti, presidente della Calcio Lecco 1912: “Sono enormemente dispiaciuto per la perdita di Paolo, un uomo che ha dato tanto alla Calcio Lecco 1912 e al mondo dello sport in generale. Un vero appassionato del pallone, come pochi ce ne sono stati.”

Francesco Aliberti, vicepresidente: “Custodirò per sempre nel mio cuore tutte le nostre chiacchierate. Ciao Paolone”.

Tutta la società si stringe intorno alla famiglia Di Nunno esprimendo le proprie più sentite condoglianze a tutti coloro che lo hanno amato e gli sono stati vicino.