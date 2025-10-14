Nel radar della Serie A - Dominic Vavassori, il jolly offensivo della Dea
Nell'Atalanta U23 brilla la stella di Dominic Vavassori, trequartista o seconda punta cresciuto nel vivaio nerazzurro, che in estate era stato corteggiato da diversi club di Serie B. La Dea ha deciso di puntare ancora su di e il nuovo tecnico Bocchetti può contare sul suo grandissimo fiuto del gol.
Le qualità: Il DNA offensivo atalantino
Dominic Vavassori è un jolly capace di giocare in ogni ruolo sul fronte offensivo e la sua versatilità lo rende prezioso. Nonostante non sia imponente in termini di altezza (173 cm), compensa con qualità eccellenti: le sue armi principali sono l'estro e la fantasia. È in grado di creare superiorità numerica grazie alla sua abilità nel dribbling e all'ottima visione di gioco. Vavassori ha dimostrato di avere il vizio del gol, con numeri importanti che hanno convinto il club a puntare su di lui per il calcio professionistico.
Il percorso: una vita alla Dea
Cresciuto nel vivaio nerazzurro, lo scorso anno con la formazione Under 23 ha segnato 15 gol e messo a referto 4 assist in 33 presenze fra campionato, playoff e Coppa Italia Serie C. Quest'anno è partito alla grande, con già 4 gol in 8 presenze totali.
Dominic Vavassori, la sua scheda
Nato il: 9 dicembre 2005
Nazionalità: italiana
Posizione: trequartista/seconda punta
Piede: destro
Squadra attuale: Atalanta
Scadenza: 30 giugno 2028
