Nel radar della Serie A - Dominic Vavassori, il jolly offensivo della Dea

Nell'Atalanta U23 brilla la stella di Dominic Vavassori, trequartista o seconda punta cresciuto nel vivaio nerazzurro, che in estate era stato corteggiato da diversi club di Serie B. La Dea ha deciso di puntare ancora su di e il nuovo tecnico Bocchetti può contare sul suo grandissimo fiuto del gol.

Le qualità: Il DNA offensivo atalantino

Dominic Vavassori è un jolly capace di giocare in ogni ruolo sul fronte offensivo e la sua versatilità lo rende prezioso. Nonostante non sia imponente in termini di altezza (173 cm), compensa con qualità eccellenti: le sue armi principali sono l'estro e la fantasia. È in grado di creare superiorità numerica grazie alla sua abilità nel dribbling e all'ottima visione di gioco. Vavassori ha dimostrato di avere il vizio del gol, con numeri importanti che hanno convinto il club a puntare su di lui per il calcio professionistico.

Il percorso: una vita alla Dea

Cresciuto nel vivaio nerazzurro, lo scorso anno con la formazione Under 23 ha segnato 15 gol e messo a referto 4 assist in 33 presenze fra campionato, playoff e Coppa Italia Serie C. Quest'anno è partito alla grande, con già 4 gol in 8 presenze totali.

Dominic Vavassori, la sua scheda

Nato il: 9 dicembre 2005

Nazionalità: italiana

Posizione: trequartista/seconda punta

Piede: destro

Squadra attuale: Atalanta

Scadenza: 30 giugno 2028