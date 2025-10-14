Nel radar della Serie A - Giacomo Faticanti, mediano con DNA da leader

La Juventus Next Gen continua ad essere un palcoscenico d'elite per i talenti italiani, e tra i protagonisti di questa stagione spicca Giacomo Faticanti. Centrocampista classe 2004, è tornato a vestire la maglia bianconera in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Lecce per la seconda stagione consecutiva in Serie C, a dimostrazione di quanto la Juve punti sul suo potenziale. Faticanti, ex bandiera della Primavera della Roma e già nel mirino di diversi top club europei, è un prospetto noto per la sua intelligenza tattica e la forte personalità.

Le qualità: il metronomo tattico di Brambilla

Faticanti è un mediano puro, un numero 6 moderno che eccelle nel ruolo di regista davanti alla difesa. Nonostante la giovane età, dimostra una maturità impressionante nella lettura del gioco e nella gestione della palla. È il primo costruttore della manovra, dotato di un buon piede destro e di un’ottima visione per i passaggi.

Il percorso: Juventus Next Gen, tappa cruciare per il salto

Cresciuto nelle giovanili della Roma e del Lecce, ha giocato prima nella Ternana nella stagione 2023/24, poi è passato alla Juventus Next Gen nella stagione successiva. La scelta da parte dei bianconeri di insistere su Faticanti è significativa. La Serie C e il progetto Next Gen gli offrono la possibilità di sviluppare completamente il suo ruolo di "cervello" del centrocampo, senza le pressioni della prima squadra.

Giacomo Faticanti, la sua scheda

Nato il: 31 luglio 2004

Nazionalità: italiano

Posizione: centrocampista

Piede: destro

Squadra attuale: Juventus NG

Scadenza: 30 giugno 2026 (prestito), 30 giugno 2028 (Lecce)