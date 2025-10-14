Sequestrata l'Immobile Academy, Cappiello (Sorrento): "Al momento siamo apolidi"

Il sequestro dell’impianto sportivo che ospitava l’Immobile Academy ha creato un problema anche al Sorrento che lo utilizzava come centro d’allenamento della prima squadra e come campo di casa delle formazioni giovanili, mentre come è noto la prima squadra gioca le sfide casalinghe al Viviani di Potenza. Il club campano ha emesso una nota in merito dove sono riportate le parole del presidente Giuseppe Cappiello che torna a chiedere interventi per risolvere il problema dell’impiantistica della città campana. Questa la nota:

Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. ricevuta oggi comunicazione dell’impossibilità di utilizzare le strutture dell’Immobile Academy di Torre del Greco, in relazione al provvedimento emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, ha immediatamente iniziato a cercare una sede alternativa per gli allenamenti della prima squadra e dell’Under 18 e per gli allenamenti e le partite di Under 17, Under 16 e Under 15.

“Ci siamo trovati ovviamente spiazzati - commenta il presidente del Sorrento, avvocato Giuseppe Cappiello -, siamo alla ricerca di una soluzione che però è difficile da trovare in questo momento della stagione. Non è affatto semplice per noi far fronte ad una nuova ed imprevista difficoltà logistica che si aggiunge a quella enorme che stiamo attraversando da tre anni a questa parte vista l’indisponibilità per le gare casalinghe dello stadio Italia di Sorrento. Uno stadio che per altro dalla fine della passata stagione è chiuso per lavori di ristrutturazione, interrotti da cinque mesi a questa parte, e che quindi è indisponibile anche per gli allenamenti. Allo stato attuale siamo apolidi e con noi lo sono tutti i calciatori della prima squadra, ma anche tutti i ragazzi del nostro settore giovanile”.