Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

L'osservatore Palma: "Sauer del Feyenoord? La Slovacchia ha il suo Yildiz"

L'osservatore Palma: "Sauer del Feyenoord? La Slovacchia ha il suo Yildiz"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:10Altre Notizie
TMWRadio Redazione

A TMW Radio, durante Maracanà, l'osservatore Marco Palma ha parlato di tre giovani in ascesa nelle proprie selezioni nazionali.
 
Leo Sauer (16-12-2005), esterno d’attacco slovacco del Feyenoord. Prodotto del MSK Zilina, dopo un grande percorso nelle giovanili della squadra slovacca, appena 17enne è andato in prestito all’Under 21 del Feyenoord dove ha confermato le sue ottime doti e alla fine della stagione è stato acquistato dagli olandesi in cambio di 235 mila €. A Rotterdam il suo percorso è stato un crescendo continuo che lo ha portato ad essere un titolare della prima squadra e un protagonista della nazionale maggiore del suo Paese. Tecnica, fantasia, velocità di pensiero, dribbling, grandi capacità di assist e senso del gol. 
Somiglianza: Kenan Yildiz (Juventus)
Valore di mercato: 9 milioni €            
 
Luka Vuskovic (24-02-2007), difensore centrale croato dell'Amburgo (in prestito dal Tottenham). Difensore centrale di enorme fisicità, dominante nel gioco aereo e dotato di una tecnica di alto livello. Cresciuto nell’Hajduk Spalato, ha sviluppato la sua grande altezza piccolissimo, e infatti, a 14 anni giocava già al centro della difesa dell’under 17. Ha esordito in prima squadra a 16 anni, e dopo un paio di prestiti formativi, è stato ceduto al Tottenham lo scorso luglio per ben 11 milioni di €.

Dopo il ritiro estivo con gli inglesi è stato prestato all’Amburgo dove ha messo in evidenza grande concentrazione e una forte personalità.
Somiglianza: John Stones (Manchester City)
Valore di mercato: 11 milioni €  
 
Victor Froholdt (25-02-2006), centrocampista offensivo/trequartista/esterno d’attacco danese del Porto. Ragazzo di grande duttilità che ben interpreta i ruoli di centrocampista d’assalto, di trequartista e all’occorrenza di esterno di fascia. Grande tecnica, ottima gestione della palla, capacità di verticalizzazione e di inserimento. Cresciuto nel Copenaghen, con la squadra danese si è messo in mostra anche per la sua grande continuità di rendimento. La scorsa stagione ha disputato un’ottima annata sia in patria che in Conference League. A luglio è stato acquistato dal Porto che ha investito ben 20 milioni € su di lui.
Somiglianza: Martin Ødegaard (Arsenal)
Valore di mercato: 22 milioni €  

Articoli correlati
L'osservatore Palma: "Parma, ottimo Mondiale U20 per Cremaschi" L'osservatore Palma: "Parma, ottimo Mondiale U20 per Cremaschi"
L'osservatore Palma: "Inter, Moses già un talento. Udinese, bel colpo Miller" L'osservatore Palma: "Inter, Moses già un talento. Udinese, bel colpo Miller"
Sassuolo-Udinese, formazioni ufficiali: Runjaic lancia Zaniolo e il 17enne Palma Sassuolo-Udinese, formazioni ufficiali: Runjaic lancia Zaniolo e il 17enne Palma
Altre notizie Altre Notizie
L'osservatore Palma: "Sauer del Feyenoord? La Slovacchia ha il suo Yildiz" TMW RadioL'osservatore Palma: "Sauer del Feyenoord? La Slovacchia ha il suo Yildiz"
Juve, senza Bremer quale difesa per Tudor? Il parere degli opinionisti TMW RadioJuve, senza Bremer quale difesa per Tudor? Il parere degli opinionisti
Pizzi: "Inter, con la Roma sarà un test importante anche per Chivu" TMW RadioPizzi: "Inter, con la Roma sarà un test importante anche per Chivu"
Braglia: "Juve, che rischi a Como. Milan, Leao al posto di Pulisic" TMW RadioBraglia: "Juve, che rischi a Como. Milan, Leao al posto di Pulisic"
Marocchino: "Juve, il problema non è la tattica ma la tecnica individuale" TMW RadioMarocchino: "Juve, il problema non è la tattica ma la tecnica individuale"
Cugini: "La Roma di Gasperini può mettere in difficoltà così l'Inter" TMW RadioCugini: "La Roma di Gasperini può mettere in difficoltà così l'Inter"
L'ex difensore Pianu: "46 giorni in terapia intensiva per un tumore al sistema linfatico"... L'ex difensore Pianu: "46 giorni in terapia intensiva per un tumore al sistema linfatico"
Cagliari, salvate il mondo della Primavera Cagliari, salvate il mondo della Primavera
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Siamo anche sfigati: Italia ai play-off anche con 21 punti in 8 gare, Brasile al Mondiale senza patemi nonostante sei sconfitte. Più di qualcosa non torna nella nuova Coppa del Mondo promossa da Infantino
Le più lette
1 Siamo anche sfigati: Italia ai play-off anche con 21 punti in 8 gare, Brasile al Mondiale senza patemi nonostante sei sconfitte. Più di qualcosa non torna nella nuova Coppa del Mondo promossa da Infantino
2 Italia-Israele, le probabili formazioni: Locatelli vince il ballottaggio, Raspadori dal 1'
3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bertotto sbarca a Picerno, sostituisce De Luca
4 Fiorentina, ecco i tempi di recupero di Kean: per il Milan si scalda una coppia inedita
5 Una super occasione per gennaio: dove andrà Endrick, il crack del Real Madrid?
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Atalanta, novità: Scamacca si allena in gruppo con Zalewski e Scalvini. Rientrati 3 giocatori
Immagine top news n.1 Stasera Italia-Israele, alle 17.30 al via la manifestazione pro-Pal: le immagini da Udine
Immagine top news n.2 Italia-Israele, le probabili formazioni: Locatelli vince il ballottaggio, Raspadori dal 1'
Immagine top news n.3 Italia, Gattuso scioglie i dubbi: "Giocherà Raspadori con Retegui. Esposito talento cristallino"
Immagine top news n.4 Bremer si è operato al menisco. Bollettino Juventus: "Intervento perfettamente riuscito"
Immagine top news n.5 L'Italia e i play-off, il quadro provvisorio. Spauracchio Svezia in semifinale: gli incroci
Immagine top news n.6 Bastoni, Kean e il primo vero successo di Gennaro Gattuso da quando è diventato CT
Immagine top news n.7 La partita con più manifestanti che tifosi. Tutto ciò che circonda Italia-Israele di stasera
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
Immagine news podcast n.2 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
Immagine news podcast n.3 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
Immagine news podcast n.4 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paparesta: "Necessario un organo terzo per garantire piena autonomia degli arbitri"
Immagine news Altre Notizie n.2 L'osservatore Palma: "Sauer del Feyenoord? La Slovacchia ha il suo Yildiz"
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve, senza Bremer quale difesa per Tudor? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Paparesta: "Necessario un organo terzo per garantire piena autonomia degli arbitri"
Immagine news Serie A n.2 Atalanta, novità: Scamacca si allena in gruppo con Zalewski e Scalvini. Rientrati 3 giocatori
Immagine news Serie A n.3 Under 21, le formazioni ufficiali di Italia-Armenia: Camarda guida il tridente degli Azzurrini
Immagine news Serie A n.4 Sassuolo, Grosso sorride: Berardi lavora in gruppo e sarà a disposizione per il Lecce
Immagine news Serie A n.5 Piccoli in Nazionale, parlano gli scopritori: "A 8 anni era già un predestinato per fisico e testa"
Immagine news Serie A n.6 Il super ingaggio di Milan Skriniar al Fenerbahce: guadagna 9 milioni più bonus
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Ancora attesa per il ritorno di Dionisi all'Empoli. Oggi l'allenamento è diretto da Bianconi
Immagine news Serie B n.2 Nel radar della Serie A - Antonio Raimondo, a Frosinone per rilanciarsi. E il Bologna lo aspetta
Immagine news Serie B n.3 Nel radar della Serie A - Raphael Kofler, la roccia dolomitica del Sudtirol
Immagine news Serie B n.4 Nel radar della Serie A - Kevin Zeroli, la scommessa del Monza che sogna il rossonero
Immagine news Serie B n.5 Nel radar della Serie A - Vanja Vlahovic e il difficile compito di sostituire Pio Esposito
Immagine news Serie B n.6 Nel radar della Serie A - A Empoli è nata una stella. Impatto devastante di Popov
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Nel radar della Serie A - Jacopo Seghetti, il talento fra i pali al test in amaranto
Immagine news Serie C n.2 Okaka sul Ravenna: "Il calcio mi mancava. Qui per Cipriani, Mandorlini e mio fratello"
Immagine news Serie C n.3 Nel radar della Serie A - Dominic Vavassori, il jolly offensivo della Dea
Immagine news Serie C n.4 Sequestrata l'Immobile Academy, Cappiello (Sorrento): "Al momento siamo apolidi"
Immagine news Serie C n.5 Nel radar della Serie A - Matteo Spinaccé, sulle orme di Pio Esposito
Immagine news Serie C n.6 Nel radar della Serie A - Giacomo Gabbiani, il piccolo Toro pronto all'esame della Serie C
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Greggi: "Con il Barcellona si vince insieme: titolari, subentranti e tifosi"
Immagine news Calcio femminile n.2 Napoli in vetta e Juventus in coda. Che sorprese nelle prime 2 giornate di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 La Top11 della Serie A Women, domina il Napoli guidato da Floe. 4 giocatrici fanno il bis
Immagine news Calcio femminile n.4 Milan, Babb sul terzo intervento al menisco: "Non vedo l'ora di poter dire che sono tornata"
Immagine news Calcio femminile n.5 La prima volta in Serie A della Ternana Women: in 600 al Gubbiotti per una gara storica
Immagine news Calcio femminile n.6 La Roma Femminile blinda Greggi. La centrocampista rinnova fino al 2029
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?