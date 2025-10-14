TMW Radio L'osservatore Palma: "Sauer del Feyenoord? La Slovacchia ha il suo Yildiz"

A TMW Radio, durante Maracanà, l'osservatore Marco Palma ha parlato di tre giovani in ascesa nelle proprie selezioni nazionali.



Leo Sauer (16-12-2005), esterno d’attacco slovacco del Feyenoord. Prodotto del MSK Zilina, dopo un grande percorso nelle giovanili della squadra slovacca, appena 17enne è andato in prestito all’Under 21 del Feyenoord dove ha confermato le sue ottime doti e alla fine della stagione è stato acquistato dagli olandesi in cambio di 235 mila €. A Rotterdam il suo percorso è stato un crescendo continuo che lo ha portato ad essere un titolare della prima squadra e un protagonista della nazionale maggiore del suo Paese. Tecnica, fantasia, velocità di pensiero, dribbling, grandi capacità di assist e senso del gol.

Somiglianza: Kenan Yildiz (Juventus)

Valore di mercato: 9 milioni €



Luka Vuskovic (24-02-2007), difensore centrale croato dell'Amburgo (in prestito dal Tottenham). Difensore centrale di enorme fisicità, dominante nel gioco aereo e dotato di una tecnica di alto livello. Cresciuto nell’Hajduk Spalato, ha sviluppato la sua grande altezza piccolissimo, e infatti, a 14 anni giocava già al centro della difesa dell’under 17. Ha esordito in prima squadra a 16 anni, e dopo un paio di prestiti formativi, è stato ceduto al Tottenham lo scorso luglio per ben 11 milioni di €.

Dopo il ritiro estivo con gli inglesi è stato prestato all’Amburgo dove ha messo in evidenza grande concentrazione e una forte personalità.

Somiglianza: John Stones (Manchester City)

Valore di mercato: 11 milioni €



Victor Froholdt (25-02-2006), centrocampista offensivo/trequartista/esterno d’attacco danese del Porto. Ragazzo di grande duttilità che ben interpreta i ruoli di centrocampista d’assalto, di trequartista e all’occorrenza di esterno di fascia. Grande tecnica, ottima gestione della palla, capacità di verticalizzazione e di inserimento. Cresciuto nel Copenaghen, con la squadra danese si è messo in mostra anche per la sua grande continuità di rendimento. La scorsa stagione ha disputato un’ottima annata sia in patria che in Conference League. A luglio è stato acquistato dal Porto che ha investito ben 20 milioni € su di lui.

Somiglianza: Martin Ødegaard (Arsenal)

Valore di mercato: 22 milioni €