Nel radar della Serie A - Matteo Spinaccé, sulle orme di Pio Esposito

L'Inter U23 ha nella sua rosa un potenziale bomber con caratteristiche fisiche e tecniche già mature: Matteo Spinaccè. Attaccante classe 2006, ha bruciato le tappe nel vivaio nerazzurro e ora è chiamato a dimostrare il suo istinto da centravanti in Serie C. Con la creazione della squadra B, l'Inter ha voluto offrirgli una rampa di lancio cruciale per l'accesso al calcio professionistico, convinta che il ragazzo abbia il potenziale per emulare i grandi attaccanti lanciati di recente dal settore giovanile.

Le qualità: il prototipo del centravanti moderno

Alto 189 cm e forte fisicamente, Spinaccè non è solo un riferimento d'area, ma un attaccante completo. Mancino puro, tatticamente versatile pur agendo da punta centrale, le sue origini da seconda punta gli permettono di sapersi muovere su tutto il fronte offensivo e di partecipare alla costruzione del gioco. Le sue statistiche nelle giovanili, con un alto numero di gol, e il rinnovo pluriennale del contratto (fino al 2029) certificano la fiducia del club nelle sue doti di finalizzatore.

Il percorso: dai gol in Primavera alla Serie C

Spinaccè ha completato la sua formazione nelle giovanili dell'Inter, diventando un punto di forza assoluto della Primavera e un elemento chiave delle Nazionali giovanili italiane (dall'Under 16 all'Under 19). Le sue prestazioni di alto livello gli sono valse anche le prime convocazioni in Prima Squadra da parte di Simone Inzaghi in occasione di alcune sfide di Serie A. Il passo successivo è la Serie C con l'Inter U23: un percorso di crescita graduale e mirato. Qui Spinaccè sta già lasciando il segno, con tre gol e due assist in otto giornate, dimostrando di aver assorbito il passaggio al calcio "dei grandi" e di essere pronto per affrontare, nel prossimo futuro, il livello di un prestito in Serie B, anticamera naturale per la definitiva chiamata in Serie A.

Matteo Spinaccè , la sua scheda

Nato il: 13 luglio 2006

Nazionalità: italiana

Posizione: attaccante

Piede: sinistro

Squadra attuale: Inter

Scadenza: 30 giugno 2029