Nel radar della Serie A - Matteo Cocchi, il nuovo Dimarco per i nerazzurri

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:19Serie C
Daniel Uccellieri

Fra i tanti talenti che si stanno imponendo nell'Inter U23 in Serie C, brilla la stella di Matteo Cocchi. Classe 2007, ha fatto tutta la trafila delle giovanili dei nerazzurri ed è considerato come uno dei migliori talenti emergenti anche in ottica nazionale

Le qualità: un terzino a tutta fascia
Cocchi è un terzino sinistro moderno, o all'occorrenza un quinto di centrocampo, ruolo cruciale nel modulo nerazzurro. La sua principale arma è il piede sinistro, che utilizza per spingere costantemente sulla fascia e sfornare cross precisi per gli attaccanti. Soprannominato "il nuovo Dimarco", è un giocatore dotato di buona corsa, aggressivo e con un'altezza (circa 179 cm) che gli consente di disimpegnarsi anche nei duelli aerei.

Il percorso: il talento che ha bruciato le tappe
Il percorso di Cocchi è stato fulmineo. Già nel giro delle Nazionali giovanili italiane (dall'Under 15 all'Under 19), il difensore ha avuto la sua prima, indimenticabile esperienza con la Prima Squadra, esordendo in Champions League contro il Feyenoord. In estate Chivu lo ha portato al Mondiale per Club, un'esperienza che gli ha permesso di allenarsi con la prima squadra in un contesto importante.
Ora, nell'Inter U23 in Serie C, Cocchi ha l'opportunità di consolidare la sua crescita in un campionato più fisico e tattico. L'Inter ha voluto blindarlo con un contratto a lunga scadenza (fino al 2030), evidenziando come l'obiettivo sia quello di trasformare il talento della Primavera in un potenziale titolare della prima squadra.

Matteo Cocchi , la sua scheda
Nato il: 1 febbraio 2007
Nazionalità: italiana
Posizione: terzino
Piede: sinistro
Squadra attuale: Inter
Scadenza: 30 giugno 2030

