Ospitaletto, il ds Musso: "Non abbiamo necessità di cedere nessun giocatore"

Dopo il match perso contro l'Union Brescia, il direttore sportivo dell'Ospitaletto Paolo Musso ha commentato:: "L'Ospitaletto non ha necessità di cedere nessun giocatore. Se ci saranno delle offerte congrue i calciatori potranno andare a migliorare la loro situazione altrimenti hanno un biennale con noi, per esempio Bertoli, Gulandris, Gobbi, Messaggi, Guarneri, Nessi, lo stesso Casali è un 2005 che ha avuto una crescita esponenziale e sta attirando attenzioni, però sono tutti ragazzi che noi ci teniamo stretti, abbiamo creduto in loro e non abbiamo nessun tipo di esigenza di lasciarli andare.

Se arriverà qualcuno che li vorrà, dovrà dimostrare di volerli veramente".