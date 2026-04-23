Ospitaletto, Musso: "Mi sono subito riconosciuto nel progetto. Quaresmini? Volontà comune"

Lunga intervista al quotidiano Il Giorno per il direttore sportivo dell'Ospitaletto, Paolo Musso. Al centro dell'attenzione sia il presente, con l'aritmetica salvezza già ottenuta, sia il futuro con le scelte per la prossima stagione.

"Quest’anno non ho fatto altro che adeguarmi alle esigenze e alle richieste della società. Un disegno nel quale mi sono subito riconosciuto e che mi ha coinvolto. Abbiamo avuto qualche momento difficile nel percorso, ma siamo riusciti a raggiungere il traguardo e ci proveremo anche l’anno prossimo.

Ripetersi è sempre difficile, lo sappiamo, ma sarà un altro campionato e noi vogliamo continuare a fare bene. Certo, cambierà qualcosa. Come è nelle cose, alcuni ragazzi ci lasceranno, a cominciare da quelli che sono qui in prestito. Dovremo sostituirli e cercheremo di farlo al meglio. Con mister Quaresmini non ci siamo ancora parlati, ma penso proprio che la volontà sia quella di proseguire insieme".