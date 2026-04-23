Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Ospitaletto, Musso: "Mi sono subito riconosciuto nel progetto. Quaresmini? Volontà comune"

Ospitaletto, Musso: "Mi sono subito riconosciuto nel progetto. Quaresmini? Volontà comune"TUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 11:19Serie C
Luca Bargellini

Lunga intervista al quotidiano Il Giorno per il direttore sportivo dell'Ospitaletto, Paolo Musso. Al centro dell'attenzione sia il presente, con l'aritmetica salvezza già ottenuta, sia il futuro con le scelte per la prossima stagione.

"Quest’anno non ho fatto altro che adeguarmi alle esigenze e alle richieste della società. Un disegno nel quale mi sono subito riconosciuto e che mi ha coinvolto. Abbiamo avuto qualche momento difficile nel percorso, ma siamo riusciti a raggiungere il traguardo e ci proveremo anche l’anno prossimo.

Ripetersi è sempre difficile, lo sappiamo, ma sarà un altro campionato e noi vogliamo continuare a fare bene. Certo, cambierà qualcosa. Come è nelle cose, alcuni ragazzi ci lasceranno, a cominciare da quelli che sono qui in prestito. Dovremo sostituirli e cercheremo di farlo al meglio. Con mister Quaresmini non ci siamo ancora parlati, ma penso proprio che la volontà sia quella di proseguire insieme".

Articoli correlati
Polemiche anche intorno all'Inter U23. L'Ospitaletto denuncia: "Arbitraggio scandaloso"... Polemiche anche intorno all'Inter U23. L'Ospitaletto denuncia: "Arbitraggio scandaloso"
Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”... Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Ospitaletto, Musso: "Qualche uscita da fare, ma non ci stravolgeremo col mercato"... Ospitaletto, Musso: "Qualche uscita da fare, ma non ci stravolgeremo col mercato"
Altre notizie Serie C
Ospitaletto, Musso: "Mi sono subito riconosciuto nel progetto. Quaresmini? Volontà... Ospitaletto, Musso: "Mi sono subito riconosciuto nel progetto. Quaresmini? Volontà comune"
Fontana: "Impossibile prevedere i playoff. Arezzo-Ascoli? Inerzia per i bianconeri"... TMW RadioFontana: "Impossibile prevedere i playoff. Arezzo-Ascoli? Inerzia per i bianconeri"
Consiglio federale lunedì 27 aprile. Si parlerà di riammissioni e ripescaggi Consiglio federale lunedì 27 aprile. Si parlerà di riammissioni e ripescaggi
Sì, l'esonero di Marino fu un errore. Triestina attenzione: per la panchina non puoi... TMWSì, l'esonero di Marino fu un errore. Triestina attenzione: per la panchina non puoi più sbagliare
Lega Pro, sorride la Rappresentativa di categoria: a Trigoria vittoriose le selezioni... Lega Pro, sorride la Rappresentativa di categoria: a Trigoria vittoriose le selezioni di Arrigoni
Pineto, non scontata la permanenza di Tisci in panchina. Tre nomi per la possibile... Pineto, non scontata la permanenza di Tisci in panchina. Tre nomi per la possibile sostituzione
Tacchinardi: "Questa Pergolettese ci ha messo l'anima. La salvezza è un traguardo... Tacchinardi: "Questa Pergolettese ci ha messo l'anima. La salvezza è un traguardo meritato"
Pianese, la carica di Bertini: "C'è anche l’opportunità di arrivare sesti e noi ci... Pianese, la carica di Bertini: "C'è anche l’opportunità di arrivare sesti e noi ci crediamo"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il più grande disastro del calcio mondiale: il Chelsea è l'esempio di come non gestire un club. 1,7 miliardi spesi sul mercato, l'ennesimo esonero e tanti talenti gettati al vento
Ora in radio
Editoriale 11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Immagine top news n.0 Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.1 Italia ripescata ai Mondiali? Chi è Paolo Zampolli: ci provò già nel 2022. Ma Infantino...
Immagine top news n.2 Pavlovic: "Voglio restare tanto al Milan. Vlahovic? Quando sta bene è il numero uno"
Immagine top news n.3 Rabbia Atalanta, Percassi: "Errore sul gol annullato a Ederson, non è giustificabile"
Immagine top news n.4 Lazio in finale di Coppa Italia con l'Inter, trascinata da Motta. L'Atalanta attacca gli arbitri
Immagine top news n.5 Inter a riposo dopo la Coppa Italia. Nel mirino un doblete storico e il recupero di Lautaro
Immagine top news n.6 Goretzka, Bernardo Silva, Alisson e gli altri: si scalda il mercato dei big in Serie A
Immagine top news n.7 La finale di Coppa Italia sarà solo il primo atto. Inter-Lazio sarà (a breve) anche la finale di Supercoppa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cinque giocatori dell'Udinese su cui c'è la fila sul mercato estivo
Immagine news podcast n.2 Il lucido Chivu e la pazza Inter. Battuto Fabregas e i migliori in Italia: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 "Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Il rebus in panchina, i big richiesti: per il Sassuolo è già partito il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Fontana: "Impossibile prevedere i playoff. Arezzo-Ascoli? Inerzia per i bianconeri"
Immagine news Serie A n.2 De Canio: "Allenatore manager e recuperare i nostri valori: così cambierei il calcio italiano"
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter, Chivu già meglio di Inzaghi e Conte? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Mauro Esposito: "Con Cellino non prendevi aerei il 17. Tiscali sparì dalle maglie perché viola"
Immagine news Serie A n.2 Lazio, niente finale di Coppa Italia per Sarri: il tecnico squalificato dal Giudice Sportivo
Immagine news Serie A n.3 Juventus, la proposta a Lewandowski: Barcellona di mezzo. Conteso anche Bernardo Silva
Immagine news Serie A n.4 Sabatini: "La comunicazione di Gasperini è pessima. Non è stato un amico dell'azienda Roma"
Immagine news Serie A n.5 Pavlovic ha segnato un gol in più di Vlahovic: "Ho iniziato giocando in attacco. La presi male"
Immagine news Serie A n.6 La Roma pensa al dopo Celik: sondaggio per Konoplya dello Shakhtar Donetsk
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia a un passo dalla Serie A: quando arriva la promozione matematica
Immagine news Serie B n.2 Regini sulla Sampdoria: "Vincere a Cesena per rendere tangibile l'obiettivo playoff"
Immagine news Serie B n.3 Il Venezia ha il primo match point. E il 'Penzo' diventa arancioneroverde: più di 10mila i presenti
Immagine news Serie B n.4 Frosinone, brutte notizie dall'infermeria: risentimento al muscolo ileopsoas per Marchizza
Immagine news Serie B n.5 Samp, oggi amichevole con la Primavera: c'è Di Pardo. Differenziato per Coda e Pierini
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Klinsmann è stato operato in Germania: il report medico del club romagnolo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Musso: "Mi sono subito riconosciuto nel progetto. Quaresmini? Volontà comune"
Immagine news Serie C n.2 Fontana: "Impossibile prevedere i playoff. Arezzo-Ascoli? Inerzia per i bianconeri"
Immagine news Serie C n.3 Consiglio federale lunedì 27 aprile. Si parlerà di riammissioni e ripescaggi
Immagine news Serie C n.4 Sì, l'esonero di Marino fu un errore. Triestina attenzione: per la panchina non puoi più sbagliare
Immagine news Serie C n.5 Lega Pro, sorride la Rappresentativa di categoria: a Trigoria vittoriose le selezioni di Arrigoni
Immagine news Serie C n.6 Pineto, non scontata la permanenza di Tisci in panchina. Tre nomi per la possibile sostituzione
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter-Como
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana, Schroffenegger: "Fiorentina costruita per vincere. La salvezza dipende solo da noi"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, Gallina: "Sentiamo la pressione di dover sostituire le big. Ma la viviamo con serenità"
Immagine news Calcio femminile n.3 Il Chelsea ‘copia’ l’Arsenal: le Women giocheranno a Stamford Bridge dalla prossima stagione
Immagine news Calcio femminile n.4 La FIFA annuncia il nuovo ranking femminile: l'Italia scivola al 14° posto. Inghilterra sul podio
Immagine news Calcio femminile n.5 Schroffenegger: "Dopo il collasso polmonare ho temuto di dover smettere. Ma ora sono qui"
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana Women, doppia tegola: stagione finita per Pellegrino Cimò ed Eržen
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?