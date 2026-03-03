AlbinoLeffe, De Paoli: "Sempre speciale affrontare il Brescia ma abbiamo voglia di rifarci"

L'attaccante dell'AlbinoLeffe Andrea De Paoli ha parlato del prossimo match che vedrà i lombardi sfidare la sua ex squadra, il Brescia: "La voglia di rifarci è tanta. Per fortuna abbiamo subito l’occasione di tornare in campo contro un avversario di livello che sta facendo un campionato importante. Hanno dimostrato di essere una squadra forte e compatta: è il banco di prova migliore per reagire e dimostrare il nostro valore. Quando affronti squadre di questo livello devi restare concentrato per tutti i novanta minuti.

Il calendario è impegnativo, sono tutte partite di spessore e non puoi permetterti cali. L’Union Brescia è una squadra completa, con qualità in ogni reparto. È difficile individuare un solo punto di forza perché è forte in tutte le zone del campo. Sento la responsabilità e mi fa piacere averla. Un po’ per l’età, un po’ per l’esperienza accumulata, so di dover dare un contributo non solo in termini di gol ma anche attraverso le prestazioni, la voce in campo e il lavoro durante la settimana.

I gol sono importanti e fanno sempre piacere, ma il risultato della squadra viene prima di tutto. Ho trascorso un anno in Primavera a Brescia: conservo ricordi molto positivi di quell’esperienza, anche se a livello di squadra non fu una stagione semplice. È una città che ha vissuto palcoscenici importanti, tra Serie A e Serie B, quindi è sempre speciale affrontare una realtà con quella storia".