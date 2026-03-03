Coppa Italia, stasera Como-Inter: i ricavi previsti dalla finale dell'Olimpico e il trofeo
In serata andrà in scena la prima delle due semifinali di Coppa Italia. Como ed Inter avranno l'onore di dare il via alle danze questa sera (ore 21) al Sinigaglia, mentre domani la Lazio ospiterà l'Atalanta. Si tratta del primo round a questo punto del torneo, con i rispettivi incontri al ritorno fissati tra 3 settimane. Chi si aggiudicherà entrambi gli atti potrà volare direttamente in finale per giocarsi il trofeo allo stadio Olimpico di Roma, il 13 maggio 2026.
Complessivamente, la Serie A incasserà quindi circa 58 milioni di euro a stagione per i diritti televisivi di Coppa Italia e Supercoppa italiana, direttamente da Mediaset. Un incremento vicino al 20% rispetto al ciclo precedente e un valore quasi doppio rispetto al 2018-2021, quando i ricavi si attestavano sui 35 milioni a stagione. Ma curiosando da vicino ai valori corrispondenti i vari step nella competizione nazionale, secondo quanto riportato da Calcio e Finanza per quanto concerne l'annata corrente (2025/26) il raggiungimento in semifinale avrebbe già portato alle casse di Inter, Como, Atalanta e Lazio 1,5 milioni di euro. Cifra incrementata dai guadagni complessivi finora (2,7 milioni).
In caso di qualificazione alla finalissima di maggio, invece, i club otterrebbero in cambio 1,9 milioni di euro. Ammontare che andrebbe ad unirsi ai profitti precedenti e che toccherebbe quota 4,6 milioni di euro. La fortunata vincitrice della Coppa Italia, infine, intascherebbe 4,4 milioni di euro sollevando il trofeo. In totale, dunque, 7,1 milioni prendendo in considerazione i premi precedenti del cammino.
