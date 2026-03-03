TMW Como, gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Baturina: cosa filtra verso l'Inter

Una partita come l'Inter non ha intenzione di lasciarsela scappare e infatti Martin Baturina ci sarà. Il centrocampista del Como, finito ko per un infortunio alla caviglia sinistra in occasione della vittoria esterna per 2-0 sulla Juventus in campionato (21 febbraio scorso), invece stringerà i denti e sarà presente per la semifinale d'andata di Coppa Italia contro la capolista del campionato.

Come anticipato, le quotazioni di un ritorno anticipato erano in rialzo e secondo le ultime informazioni raccolte da TuttoMercatoWeb Cesc Fabregas ha deciso: il croato di 23 anni è stato convocato per il primo atto di una sfida storica per il Como. Questa sera, ore 21, il Sinigaglia infatti si illuminerà per ospitare i nerazzurri di Chivu e giocarsi la prima manche della Coppa Italia che potrebbe già indirizzare le sorti di una delle due formazioni, in ottica finalissima di maggio all'Olimpico di Roma.

L'allenatore dei lariani non aveva nascosto la possibilità di un ritorno a disposizione di Baturina in conferenza stampa pre-Lecce settimana scorsa: "Non ce la fa per questa partita, vediamo se ci sono possibilità per martedì (contro l'Inter, ndr)". Tra l'altro proprio ieri l'ex Dinamo Zagabria si è allenato regolarmente al centro sportivo di Mozzate: potrebbe anche essere presto per un rientro, dopo aver saltato la partita contro il Lecce e per le due settimane minime di stop richieste. Ma il classe 2003 non vuole perdersi la semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Inter.