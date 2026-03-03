Mantova, il Palermo è...non così battibile. Modesto: "Ci proveremo, la competitività ci sarà"

"Il Palermo non è poi così battibile, è una squadra che ha perso davvero poco, in casa credo una sola gara. Ma in B le gare sono tutte difficile, e ogni squadra può metterne in difficoltà un'altra, potremmo farlo anche noi a cospetto di una rosa comunque strutturata allenata da un tecnico vincente che vuole nuovamente centrare la promozione. Sarà davvero tosta, la gara però l'abbiamo preparata nei minimi dettagli": così alla vigilia della sfida in casa del Palermo, il tecnico del Mantova Francesco Modesto.

Che ha proseguito poi sulla gara del 'Barbera', valevole per la 28ª giornata del campionato di Serie B e in programma domani alle ore 20:00: "Hanno giocatori strutturati, di forza, inserimenti nei centrocampisti, il capocannoniere del raggruppamento: che siano tanti i punti di forza loro è evidente, ma noi faremo di tutto per metterli in difficoltà. Giocare poi di sera a Palermo è ancora più bello, son le gare in cui si può alzare il livello, la competitività non mancherà: sui miei ragazzi sono sereno, e se all'andata abbiamo raccolto punti, è certo che ci proveremo anche stavolta. Recuperare tante energie non è mai semplice, le gare si giocano con le tensioni proprie, ma loro sono nella nostra situazione, dovremmo reggere solo il loro urto".

Andando quindi alla rosa: "A oggi, nella rosa, tutti hanno quasi giocato, ma chiaro che c'è chi ha avuto più minutaggio e chi meno: ci sta però che qualcuno abbiamo la possibilità di giocare, non perché la regalo ma perché la merita, c'è bisogno di tutta la rosa. Questo è un messaggio che do tante volte alla squadra, perché è così. A ogni modo, dovremmo fare delle valutazioni, c'è tempo fino a domani poi deciderò la formazione: di sicuro non ci saranno Muci e Bianay Balcot".