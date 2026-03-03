Palermo, le trasferte sono un problema per la A: peggior rendimento esterno fra le big

Il Palermo formato trasferta continua a rappresentare un rebus irrisolto. Lontano dal “Barbera”, la squadra di Filippo Inzaghi smarrisce certezze e continuità, mostrando un volto fragile che stride con la solidità esibita in casa. Come evidenzia anche il Giornale di Sicilia, il ruolino esterno dei rosanero certifica un divario preoccupante rispetto alle prime della classe e racconta di un rendimento che rischia di pesare nella corsa ai vertici.

La sconfitta di Pescara ha segnato uno dei punti più bassi della stagione, interrompendo una striscia positiva e confermando un trend già allarmante: 18 punti in 13 gare fuori casa, media 1,38, il peggior dato tra le prime quattro. Meglio hanno fatto Frosinone, Venezia e Monza, ma anche Modena e Cesena hanno raccolto di più lontano dalle mura amiche. A pesare sono soprattutto i troppi pareggi – sei, secondo dato più alto del campionato – e la difficoltà a imporsi contro avversari sulla carta inferiori.

Emblematica la gara dell’Adriatico: avanti con Pohjanpalo, il Palermo si è poi dissolto, incapace di reagire alla rimonta abruzzese. Un copione già visto a Genova, Chiavari e Avellino. Con sei trasferte ancora da affrontare, di cui tre contro le prime in classifica, invertire la rotta diventa imprescindibile per non compromettere ambizioni e slancio in vista del finale di stagione.