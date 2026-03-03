Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, 30ª giornata: oggi in campo il Girone A. Il Vicenza se la vedrà col Trento

Serie C, 30ª giornata: oggi in campo il Girone A. Il Vicenza se la vedrà col TrentoTUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 08:19Serie C
Luca Bargellini

Neanche il tempo di analizzare a mente fretta i risultati del weekend che la Serie C torna subito in campo con le gare della 30ª giornata di campionato. Spiccano, in particolare, alcune sfide dei gironi B e C come il derby marchigiano Sambenedettese-Ascoli e la sfida Arezzo-Ternana per il girone del centro Italia, mentre per quello del Sud spazio al big match Benevento-Catania e a due derby: Casertana-Salernitana e Potenza-Crotone. Il turno, però, prenderà il via questa sera con le dieci gare del Girone A con il Vicenza che ospiterà il Trento, l'Union Brescia andrà a far visita all'AlbinoLeffe e il Lecco si confronterà con il Renate. Di seguito il quadro completo del turno con le classifiche aggiornate:

SERIE C - 30ª GIORNATA
GIRONE A
Martedì 3 marzo
Ore 18:00 - Alcione Milano-Giana Erminio
Ore 18:00 - Lumezzane-Arzignano Valchiampo
Ore 18:00 - Ospitaletto-Pro Patria
Ore 18:00 - Pergolettese-Pro Vercelli
Ore 20:30 - AlbinoLeffe-Union Brescia
Ore 20:30 - Cittadella-Inter U23
Ore 20:30 - Vicenza-Trento
Ore 20:30 - Lecco-Renate
Ore 20:30 - Triestina-Dolomiti Bellunesi
Ore 20:30 - Virtus Verona-Novara

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - L.R. Vicenza 72, Brescia 56, Lecco 50, Renate 48, Trento 48, Alcione Milano 47, Cittadella 46, Inter U23 41, Lumezzane 40, Giana Erminio 38, Pro Vercelli 38, Novara 36, AlbinoLeffe 34, Ospitaletto 33, Arzignano 31, Pergolettese 29, Dolomiti Bellunesi 29,Virtus Verona 21, Pro Patria 17, Triestina 4

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Ore 18:00 - Gubbio-Carpi
Ore 18:00 - Pontedera-Juventus Next Gen
Ore 18:00 - Vis Pesaro-Bra
Ore 20:30 - Arezzo-Ternana
Ore 20:30 - Livorno-Perugia
Ore 20:30 - Pineto-Forlì
Ore 20:30 - Ravenna-Pianese
Ore 20:30 - Torres-Guidonia Montecelio
Ore 21:00 - Sambenedettese-Ascoli

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 63, Ascoli 56, Ravenna 56, Campobasso 42, Ternana 39, Juventus Next Gen 39, Pianese 39, Pineto 39, Gubbio 36, Livorno 35, Forlì 33, Vis Pesaro 33, Guidonia 32, Carpi 32, Bra 26, Sambenedettese 25, Torres 25, Perugia 24, Pontedera 18

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva.

GIRONE C
Ore 18:00 - Casarano-Siracusa
Ore 18:00 - Giugliano-Monopoli
Ore 18:00 - Latina-Sorrento
Ore 18:00 - Picerno-Atalanta U23
Ore 20:30 - Team Altamura-Foggia
Ore 20:30 - Audace Cerignola-Trapani
Ore 20:30 - Benevento-Catania
Ore 20:30 - Casertana-Salernitana
Ore 20:30 - Crotone-Cavese
Ore 20:30 - Potenza-Cosenza

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 67, Catania 60, Salernitana 51, Cosenza 50, Casertana 46, Crotone 45, Monopoli 44, Audace Cerignola 42, Casarano 39, Potenza 37, Team Altamura 37, Atalanta U23 34, Sorrento 33, Cavese 31, Picerno 30, Latina 29, Trapani 28, Giugliano 25, Foggia 22, Siracusa 20

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva.

Articoli correlati
Serie C, gli arbitri della 30ª giornata per i gironi A e B. Arezzo-Ternana a Gauzolino... Serie C, gli arbitri della 30ª giornata per i gironi A e B. Arezzo-Ternana a Gauzolino
Serie C, Girone A: inibito il ds della Dolomiti. Tutti gli squalificati per l'infrasettimanale... Serie C, Girone A: inibito il ds della Dolomiti. Tutti gli squalificati per l'infrasettimanale
Allegretti: “Benevento-Catania può riaprire tutto. Il Vicenza ha fatto un capolavoro”... Allegretti: “Benevento-Catania può riaprire tutto. Il Vicenza ha fatto un capolavoro”
Altre notizie Serie C
AlbinoLeffe, De Paoli: "Sempre speciale affrontare il Brescia ma abbiamo voglia di... AlbinoLeffe, De Paoli: "Sempre speciale affrontare il Brescia ma abbiamo voglia di rifarci"
Serie C, 30ª giornata: oggi in campo il Girone A. Il Vicenza se la vedrà col Trento... Serie C, 30ª giornata: oggi in campo il Girone A. Il Vicenza se la vedrà col Trento
La Top 11 del Girone C di Serie C: Matino alza il muro della Salernitana Focus TMWLa Top 11 del Girone C di Serie C: Matino alza il muro della Salernitana
La Top 11 del Girone B di Serie C: Rizzo Pinna trascinatore dell’Ascoli Focus TMWLa Top 11 del Girone B di Serie C: Rizzo Pinna trascinatore dell’Ascoli
La Top 11 del Girone A di Serie C: Ospitaletto, RABBIa per la mancata vittoria Focus TMWLa Top 11 del Girone A di Serie C: Ospitaletto, RABBIa per la mancata vittoria
Mignemi sul Siracusa: "Senza una società solida è dura fra i Pro. Ma spero si salvi"... Mignemi sul Siracusa: "Senza una società solida è dura fra i Pro. Ma spero si salvi"
Samb alla caccia di svincolati? il ds Mussi: "Stiamo valutando, ma è un mercato difficile"... Samb alla caccia di svincolati? il ds Mussi: "Stiamo valutando, ma è un mercato difficile"
Serie C, il Giudice Sportivo: pugno duro per Kallon e Buscè. Gli squalificati nei... Serie C, il Giudice Sportivo: pugno duro per Kallon e Buscè. Gli squalificati nei Gironi B e C
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
Le più lette
1 Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
2 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 30ª giornata di Serie A
3 Nainggolan: "Spalletti mi chiuse a Trigoria di notte. Mai alla Juventus per il discorso arbitri"
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 marzo
5 La Juventus rinnova il bomber di Spalletti e ci (ri)prova per la punta: dopo McKennie, Vlahovic
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Classifica Serie A, la Fiorentina resta impantanata. L'Udinese ne supera due
Immagine top news n.1 Tonfo Fiorentina al Bluenergy Stadium, travolgente 3-0 per l'Udinese. Segna anche Buksa
Immagine top news n.2 Il Bologna sorride in extremis con una perla di Odgaard: a Pisa finisce 0-1
Immagine top news n.3 Il rinnovo di Vlahovic ora è possibile. Il serbo e la Juventus si sono dati reciproche aperture
Immagine top news n.4 Tutto confermato, ecco il rinnovo fino al 2030 con la Juventus per McKennie
Immagine top news n.5 Tutte le volte che McKennie doveva lasciare la Juve. Non fosse retrocesso, sarebbe al Leeds
Immagine top news n.6 Corsa Champions, sei squadre per tre posti: i calendari a confronto
Immagine top news n.7 Alla fine spunta Gatti, il padre lo racconta: "L'amore per la Juventus è sbocciato forte"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
Immagine news podcast n.2 La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità
Immagine news podcast n.3 Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9
Immagine news podcast n.4 È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Marocchino sulla Juventus: "Spalletti deve rimanere. Ma con Allegri avrebbe avuto punti in più"
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, il parere sul lavoro di Luciano Spalletti da parte degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Antonio Paganin: "Inter-Champions, il danno c'è e qualcuno dovrà risponderne"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Da plenipotenziario a scomparso: dov'è finito Zlatan Ibrahimovic per il Milan?
Immagine news Serie A n.2 Polverosi: "Fiorentina brutta fuori e debole dentro. Rugani debutto agghiacciante"
Immagine news Serie A n.3 Roma, da riserva a titolare inamovibile: Pisilli ha conquistato Gasp. E Gattuso prende appunti
Immagine news Serie A n.4 La svolta: Vlahovic apre al rinnovo, la Juventus spinge per uno sconto sull'ingaggio
Immagine news Serie A n.5 Napoli, la retta via smarrita: già incassati più gol del 2024/25. Quanto pesa l'emergenza
Immagine news Serie A n.6 Inter, l'ex Berti verso il derby: "Pio Esposito un mostro, gli altri se lo sognano uno così"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 28ª giornata: impegni interni per tre big. Bari-Empoli di fuoco. La guida completa
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Venezia-Avellino: turnover per Stroppa e Ballardini, riposano Adorante e Biasci?
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Reggiana-Sudtirol: granata per confermarsi, ospiti per il sogno playoff
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Virtus Entella-Modena: partita molto delicata la Sannazzari. In palio punti importanti
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Cesena-Monza: biancorossi alla caccia del primo posto in solitaria
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Padova-Spezia: veneti a caccia di continuità, liguri per rilanciarsi in zona salvezza
Serie C
Immagine news Serie C n.1 AlbinoLeffe, De Paoli: "Sempre speciale affrontare il Brescia ma abbiamo voglia di rifarci"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 30ª giornata: oggi in campo il Girone A. Il Vicenza se la vedrà col Trento
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone C di Serie C: Matino alza il muro della Salernitana
Immagine news Serie C n.4 La Top 11 del Girone B di Serie C: Rizzo Pinna trascinatore dell’Ascoli
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone A di Serie C: Ospitaletto, RABBIa per la mancata vittoria
Immagine news Serie C n.6 Mignemi sul Siracusa: "Senza una società solida è dura fra i Pro. Ma spero si salvi"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Como Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Inter, dominio totale dei nerazzurri nei precedenti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Udinese-Fiorentina, viola favoriti ma occhio alla reazione friulana
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inizia il cammino verso Brasile 27. Italia in campo per sconfiggere la 'bestia nera' Svezia
Immagine news Calcio femminile n.2 Mondiali donne: azzurre sfidano la Svezia, il sogno parte da Reggio Calabria
Immagine news Calcio femminile n.3 Calcio inglese in lutto: è scomparsa Lynda Hale. Pioniera della Nazionale femminile
Immagine news Calcio femminile n.4 La Svezia non avrà Blackstenius contro l'Italia: è tornata a casa per problemi familiari
Immagine news Calcio femminile n.5 "È come giocare ogni settimana una gara di Champions", Linari raccolta il calcio inglese
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, Linari: "Dopo l'Europeo le altre ci guardano con occhi diversi. Puntiamo alla vittoria"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…