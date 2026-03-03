Serie C, 30ª giornata: oggi in campo il Girone A. Il Vicenza se la vedrà col Trento
Neanche il tempo di analizzare a mente fretta i risultati del weekend che la Serie C torna subito in campo con le gare della 30ª giornata di campionato. Spiccano, in particolare, alcune sfide dei gironi B e C come il derby marchigiano Sambenedettese-Ascoli e la sfida Arezzo-Ternana per il girone del centro Italia, mentre per quello del Sud spazio al big match Benevento-Catania e a due derby: Casertana-Salernitana e Potenza-Crotone. Il turno, però, prenderà il via questa sera con le dieci gare del Girone A con il Vicenza che ospiterà il Trento, l'Union Brescia andrà a far visita all'AlbinoLeffe e il Lecco si confronterà con il Renate. Di seguito il quadro completo del turno con le classifiche aggiornate:
SERIE C - 30ª GIORNATA
GIRONE A
Martedì 3 marzo
Ore 18:00 - Alcione Milano-Giana Erminio
Ore 18:00 - Lumezzane-Arzignano Valchiampo
Ore 18:00 - Ospitaletto-Pro Patria
Ore 18:00 - Pergolettese-Pro Vercelli
Ore 20:30 - AlbinoLeffe-Union Brescia
Ore 20:30 - Cittadella-Inter U23
Ore 20:30 - Vicenza-Trento
Ore 20:30 - Lecco-Renate
Ore 20:30 - Triestina-Dolomiti Bellunesi
Ore 20:30 - Virtus Verona-Novara
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - L.R. Vicenza 72, Brescia 56, Lecco 50, Renate 48, Trento 48, Alcione Milano 47, Cittadella 46, Inter U23 41, Lumezzane 40, Giana Erminio 38, Pro Vercelli 38, Novara 36, AlbinoLeffe 34, Ospitaletto 33, Arzignano 31, Pergolettese 29, Dolomiti Bellunesi 29,Virtus Verona 21, Pro Patria 17, Triestina 4
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Ore 18:00 - Gubbio-Carpi
Ore 18:00 - Pontedera-Juventus Next Gen
Ore 18:00 - Vis Pesaro-Bra
Ore 20:30 - Arezzo-Ternana
Ore 20:30 - Livorno-Perugia
Ore 20:30 - Pineto-Forlì
Ore 20:30 - Ravenna-Pianese
Ore 20:30 - Torres-Guidonia Montecelio
Ore 21:00 - Sambenedettese-Ascoli
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 63, Ascoli 56, Ravenna 56, Campobasso 42, Ternana 39, Juventus Next Gen 39, Pianese 39, Pineto 39, Gubbio 36, Livorno 35, Forlì 33, Vis Pesaro 33, Guidonia 32, Carpi 32, Bra 26, Sambenedettese 25, Torres 25, Perugia 24, Pontedera 18
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva.
GIRONE C
Ore 18:00 - Casarano-Siracusa
Ore 18:00 - Giugliano-Monopoli
Ore 18:00 - Latina-Sorrento
Ore 18:00 - Picerno-Atalanta U23
Ore 20:30 - Team Altamura-Foggia
Ore 20:30 - Audace Cerignola-Trapani
Ore 20:30 - Benevento-Catania
Ore 20:30 - Casertana-Salernitana
Ore 20:30 - Crotone-Cavese
Ore 20:30 - Potenza-Cosenza
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 67, Catania 60, Salernitana 51, Cosenza 50, Casertana 46, Crotone 45, Monopoli 44, Audace Cerignola 42, Casarano 39, Potenza 37, Team Altamura 37, Atalanta U23 34, Sorrento 33, Cavese 31, Picerno 30, Latina 29, Trapani 28, Giugliano 25, Foggia 22, Siracusa 20
N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva.
