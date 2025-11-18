Insigne sente Sarri da settimane, aspetta la Lazio. Occhio al Parma (e alla Fiorentina)

Il mercato di gennaio si avvicina, manca solamente un mese e mezzo al via delle trattative invernali per la Serie A e, inevitabilmente, c'è già abbastanza movimento attorno a coloro che potrebbero essere protagonisti della finestra. Tra costoro si ritrova anche qualcuno che punta, o comunque spera, di poter fare il suo ritorno nel calcio italiano anche prima dell'arrivo di gennaio.

Il profilo che corrisponde all'identikit è quello di Lorenzo Insigne. Senza squadra da luglio, da quando ha risolto il contratto che lo legava ai canadesi di Toronto in MLS, dove divideva lo spogliatoio con quel Bernardeschi che invece è riuscito a tornare in Serie A già in estate, Insigne è impaziente di potersi misurare di nuovo con il campionato di casa sua. Sono settimane che le linee telefoniche tra lui e Sarri bruciano, ma senza il via libera della Commissione federale alla Lazio non possono tesserare nessuno. Il mese di dicembre sarà dirimente in tal senso, con il Parma che rimane appostato sullo sfondo, pronto ad approfittare eventualmente di passaggi a vuoto, ritardi o di cambi di prospettiva dello stesso Insigne. Esistono voci anche sulla Fiorentina.

LORENZO INSIGNE (attaccante, 1991, italiano) svincolato da Toronto a luglio. Valore Transfermarkt: 1,5 milioni di euro.