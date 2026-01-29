Ufficiale Perugia, rinforzo in attacco: dal Trapani arriva Luigi Canotto

La notizia era nell'area, adesso è ufficiale: Luigi Canotto è un nuovo giocatore del Perugia. L'esterno offensivo ha firmato un contratto fino al 2026 con opzione per un'altra stagiona al raggiungimento di determinati obiettivi. Di seguito la nota del club:

"Luigi Canotto è un calciatore del Perugia! Nato a Rossano, classe 1994, ha firmato un contratto che lo lega al Grifo fino a giugno 2026, con rinnovo automatico al raggiungimento di determinati obiettivi.

Ala destra o attaccante, Canotto ha mostrato sin dal settore giovanile le sue qualità, vestendo anche la maglia della Nazionale italiana U19 (con 2 reti in azzurro).

In carriera ha indossato, tra le altre, le maglie di Juve Stabia (con cui ha conquistato la promozione in B), Chievo, Frosinone (con l’esordio in Serie A), Reggina, Cosenza e Trapani.

Nei campionati delle varie categorie complessivamente ha siglato 63 reti. In questa stagione, con la maglia del Trapani, ha realizzato 4 reti e 3 assist.

Il neo Grifone sarà presentato ai giornalisti nella conferenza stampa convocata per oggi, giovedì 29 gennaio, alle ore 17".