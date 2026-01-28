TMW
Canotto verso l'addio al Trapani: c'è da valutare la buonuscita. Il Perugia attende risposta
Un altro possibile addio pesante in casa Trapani? Forse sì, forse no. Il nome in questione è quello dell'esterno offensivo Luigi Canotto, intorno al quale si è accesa una notevole sirena di mercato. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il giocatore è vicino al Perugia, che sul piatto ha messo un contratto di un anno e mezzo, valido quindi fino al 30 giugno 2027. Il presidente del Trapani Valerio Antonini non si è opposto alla cessione, vuole liberarsi di un ingaggio pesante, ma c’è da valutare la buonuscita.
Ed è questo il nodo centrale del tutto, con la giornata di oggi che in tal senso sarà decisiva, perché il Perugia ha bisogno di risposte. Non resta quindi che attendere.
