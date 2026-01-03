Trapani, Aronica: "Sapevamo del deferimento. Canotto? Ha chiesto di andare via"

"Il presidente e la proprietà mi hanno avvisato in mattinata, ci siamo visti e ne abbiamo discusso. Fa parte dell'iter giudiziario che la società sta percorrendo”. Il tecnico del Trapani Salvatore Aronica in conferenza stampa parla così del deferimento arrivato nella giornata di oggi sottolineando che la squadra era al corrente di quanto sarebbe arrivato: “Antonini andrà avanti lottando su tutti i fronti e credo che la spunterà, quantomeno sul calcio. Non sono informato sul basket, anche se la società è la stessa. Sapevamo di questo deferimento".

Il tecnico poi si sofferma sul mercato annunciando l’addio di Canotto, su cui ci sono tre club, che ha chiesto di partire: "Il Trapani ha già fatto tre cessioni, Carriero era a scadenza e voleva migliorare il contratto. Ciotti voleva avvicinarsi a casa, Negro ha chiesto di andare via ed è giusto che la società gli abbia dato il via libera: chi non è contento di stare qui, è giusto che vada altrove. Domani ci sarà un undici titolare di tutto rispetto, con giocatori d'esperienza da Fischnaller in poi: la società ha un'idea chiara sul da farsi, un conto è abbassare l'età media e un altro è smantellare la rosa.- prosegue il tecnico come si legge su Tuttoc.com - Anche Canotto non sarà della partita, ha chiesto di andare via: chi non è in grado di darci qualcosa, è giusto che si faccia da parte. Chi scenderà in campo domani, darà il massimo: ho giocatori intelligenti, maturi ed esperti che domani metteranno tutte le energie a disposizione. Sapevamo che sarebbe stata un'annata abbastanza difficile da portare avanti, stanno succedendo cose extracalcistiche che non ci intaccano e da cui dobbiamo isolarci come abbiamo fatto fin da inizio stagione".

Vi state muovendo in funzione di ulteriori innesti?

"Stiamo cercando di completare l'organico con una lista da 23 giocatori. Il mercato si concluderà a fine mese, quindi negli ultimi giorni ci saranno più movimenti importanti. Andremo a fare cambi ruolo per ruolo, compensando partenze e arrivi. Se dovesse partire un giocatore importante e che guadagna tanto, allora si sostituirà con un giovane o con un giocatore di media-bassa prospettiva economica".