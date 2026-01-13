Salernitana, caccia a un esterno offensivo: offerta al Trapani per Canotto

Salernitana a caccia di un esterno offensivo in grado di giocare indifferentemente nel 3-4-3 e nel 4-2-3-1 che sembra il modulo più congeniale alle caratteristiche della squadra. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di TuttoSalernitana, il direttore sportivo Daniele Faggiano potrebbe attingere ancora dal Trapani e puntare su Luigi Canotto, calciatore di qualità ed esperienza che avrebbe chiesto ufficialmente alla società siciliana di cambiare aria.

Stando a quanto filtra la Salernitana ha proposto un contratto di due anni (con opzione) e spera di poter chiudere questa operazione già prima della trasferta contro l'Atalanta23. Per Canotto si tratterebbe di un ritorno, visto che nel 2011 fece parte del Salerno Calcio pur trovando poco spazio agli ordini di mister Carlo Perrone.