Ufficiale Perugia, Rondolini firma il suo 1° contratto alla vigilia dell'operazione al ginocchio

AC Perugia Calcio è lieta di annunciare che il giocatore Pietro Rondolini ha firmato il suo primo contratto.

La firma è avvenuta alla vigilia dell’intervento chirurgico a cui sarà sottoposto il ragazzo nella giornata di venerdì 14 febbraio per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio destro lesionato alcune settimane fa nella gara contro il Palermo. Pietro, con il suo attaccamento alla maglia ha meritato la fiducia della società, la quale, comprendendo il momento difficile che il giocatore sta attraversando, ha deciso di investire su di lui, attendendo il suo rientro.

Nato a Perugia il 9 aprile 2007, difensore centrale, è arrivato al Perugia nella stagione 2017/2018 compiendo tutta la trafila del vivaio e settore giovanile biancorosso fino all’attuale squadra Primavera. Nella scorsa stagione una sua rete ha contribuito al pareggio nel derby contro la Ternana. AC Perugia Calcio e Rondolini proseguiranno il loro percorso insieme!

Pietro Rondolini: “Sono molto felice soprattutto in un momento delicato come questo. Ci tengo a ringraziare tutto il Club e la società per la fiducia dimostrata, i miei compagni e lo staff tecnico per il sostegno che mi hanno espresso in queste settimane. Adesso voglio ripagare il club concentrandomi sul rientro in campo”.