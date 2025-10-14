Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Quinto cambio d'allenatore in Serie C: Bertotto siede sulla panchina del Picerno

Quinto cambio d'allenatore in Serie C: Bertotto siede sulla panchina del PicernoTUTTO mercato WEB
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
Oggi alle 00:34I fatti del giorno
Tommaso Maschio

“Con mister Bertotto già due anni fa c'era stato un approccio, poi lui era legato a un contratto con la società per la quale stava lavorando e quindi il matrimonio non c'è stato. Adesso, quando abbiamo deciso di esonerare mister De Luca, il primo allenatore che ho chiamato è stato mister Bertotto e non ne ho fatto altre chiamate: ha le caratteristiche per continuare il lavoro, il nostro progetto che abbiamo iniziato qualche anno fa e, ripeto, è la persona ideale in questo momento per venire a Picerno".

Nella giornata di ieri il direttore generale del club lucano Vincenzo Greco parlava così del nuovo tecnico Valerio Bertotto - non ancora ufficializzato in quel momento – scelto per sostituire un De Luca che saluta la panchina dopo nove giornate di campionato. Si tratta del quinto cambio in questo primo scorcio di stagione dopo quelli operati da Dolomiti Bellunesi e Lumezzane nel Girone A, Perugia in quello B, e Giugliano in quello C.

"La AZ Picerno rende noto di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Valerio Bertotto. Nel nuovo assetto tecnico entra a far parte dello staff anche Claudio Bazeu, che ricoprirà il ruolo di allenatore in seconda. - si legge nella nota ufficiale del club - Torinese, classe 1973, Bertotto ha alle spalle una lunga e prestigiosa carriera da calciatore, vissuta in gran parte con la maglia dell’Udinese, di cui è stato simbolo e capitano per oltre tredici stagioni, collezionando più di 330 presenze in Serie A e partecipando anche alla Champions League e alla Coppa Intertoto, vinta nel 2000. Ha poi vestito le maglie di Siena e Venezia, oltre a collezionare quattro presenze con la Nazionale italiana tra il 2000 e il 2001”.

Questo il punto della situazione:

GIRONE A
Albinoleffe: Giovanni LOPEZ (confermato)
Alcione: Giovanni CUSATIS (confermato)
Arzignano Valchiampo: Giuseppe BIANCHINI (confermato)
Cittadella: Manuel IORI (nuovo)
Dolomiti Bellunesi: Nicola ZANINI (confermato) -> esonerato il 06/10 -> dal 7/10 Andrea BONATTI
Giana Erminio: Vinicio ESPINAL (nuovo)
Inter U23: Stefano VECCHI (nuovo)
Lecco: Federico VALENTE (confermato)
Lumezzane: Massimo PACI (confermato) -> esonerato il 16/09 -> dal 16/09 Emanuele TROISE
Novara: Andrea ZANCHETTI (nuovo)
Ospitaletto: Andrea QUARESMINI (confermato)
Pergolettese: Giacomo CURIONI (confermato)
Pro Patria: Leandro GRECO (nuovo)
Pro Vercelli: Michele SANTONI (nuovo)
Union Brescia: Aimo DIANA (confermato)
Renate: Luciano FOSCHI (confermato)
Trento: Luca TABBIANI (confermato)
Triestina: Geppino Marino (nuovo)
Vicenza: Fabio GALLO (nuovo)
Virtus Verona: Gigi FRESCO (confermato)

GIRONE B
Arezzo: Cristian BUCCHI (confermato)
Ascoli: Francesco TOMEI (nuovo)
Bra: Fabio NISTICO' (confermato)
Campobasso: Luciano ZAURI (nuovo)
Carpi: Stefano CASSANI (nuovo)
Forlì: Alessandro MIRAMARI (confermato)
Gubbio: DOMENICO DI CARLO (nuovo)
Guidonia Montecelio: Ciro GINESTRA (confermato)
Juventus Next Gen: Massimo BRAMBILLA (confermato)
Livorno: Alessandro FORMISANO (nuovo)
Perugia: Vincenzo CANGELOSI (confermato) -> esonerato il 21/09 -> dal 21/09 Piero BRAGLIA
Pianese: Alessandro BIRINDELLI (nuovo)
Pineto: Ivan TISCI (confermato)
Pontedera: Leonardo MENICHINI (confermato)
Ravenna: Marco MARCHIONNI (confermato)
Rimini: Filippo D'ALESIO (nuovo)
Sambenedettese: Ottavio PALLADINI (confermato)
Ternana: Fabio LIVERANI (confermato)
Torres: Michele PAZIENZA (nuovo)
Vis Pesaro: Roberto STELLONE (confermato)

GIRONE C
Atalanta U23: Salvatore BOCCHETTI (nuovo)
Audace Cerignola: Vincenzo MAIURI (nuovo)
Benevento: Gaetano AUTERI (confermato)
Casarano: Vito DI BARI (confermato)
Casertana: Federico COPPITTELLI (nuovo)
Catania: Domenico TOSCANO (confermato)
Cavese: Fabio PROSPERI (nuovo)
Cosenza: Antonio BUSCÈ (nuovo)
Crotone: Emilio LONGO (confermato)
Foggia: Delio ROSSI (nuovo)
Giugliano: Gianluca COLAVITTO (nuovo) -> risoluzione consensuale il 04/09 -> dal 04/09 Mirko CUDINI
Latina: Alessandro BRUNO (confermato)
Monopoli: Alberto COLOMBO (confermato)
Picerno: Claudio DE LUCA (nuovo) -> esonerato il 12/10 -> dal 13/10 Valerio BERTOTTO
Potenza: Pietro DE GIORGIO (confermato)
Salernitana: Giuseppe RAFFAELE (nuovo)
Siracusa: Marco TURATI (confermato)
Sorrento: Mirko CONTE (nuovo)
Team Altamura: Devis MANGIA (nuovo)
Trapani: Salvatore ARONICA (confermato)

Articoli correlati
Picerno, annunciato l'erede di De Luca: ha firmato Valerio Bertotto. Il comunicato... Picerno, annunciato l'erede di De Luca: ha firmato Valerio Bertotto. Il comunicato
Picerno, scelto il successore di De Luca: panchina a Bertotto. I dettagli Picerno, scelto il successore di De Luca: panchina a Bertotto. I dettagli
Bertotto: "Girone C di C ad altissimo livello. Buscè bravo a compattare il Cosenza"... Bertotto: "Girone C di C ad altissimo livello. Buscè bravo a compattare il Cosenza"
Altre notizie I fatti del giorno
Bremer si ferma ancora: lesione del menisco, dovrebbe tornare solo dopo la prossima... Bremer si ferma ancora: lesione del menisco, dovrebbe tornare solo dopo la prossima sosta
Gattuso carica l'Italia: "Sicuramente faremo qualcosa di diverso rispetto all'Estonia"... Gattuso carica l'Italia: "Sicuramente faremo qualcosa di diverso rispetto all'Estonia"
Da Yildiz a Pio Esposito, passando per Pulisic e Dybala: punto sui rinnovi in Serie... Da Yildiz a Pio Esposito, passando per Pulisic e Dybala: punto sui rinnovi in Serie A
Quinto cambio d'allenatore in Serie C: Bertotto siede sulla panchina del Picerno Quinto cambio d'allenatore in Serie C: Bertotto siede sulla panchina del Picerno
Qualificazioni Mondiali: il Ghana centra la qualificazione, Olanda e Croazia vicine... Qualificazioni Mondiali: il Ghana centra la qualificazione, Olanda e Croazia vicine
A tutto Spalletti: da Acerbi a Pio Esposito, passando per Totti e il Napoli A tutto Spalletti: da Acerbi a Pio Esposito, passando per Totti e il Napoli
Tornerà alla Juve? Zidane parla col cuore ai bianconeri, ma aspetta solo i Bleus Tornerà alla Juve? Zidane parla col cuore ai bianconeri, ma aspetta solo i Bleus
Leao lascia in anticipo il ritiro portoghese: scelta condivisa col Milan, martedì... Leao lascia in anticipo il ritiro portoghese: scelta condivisa col Milan, martedì da Allegri
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Siamo anche sfigati: Italia ai play-off anche con 21 punti in 8 gare, Brasile al Mondiale senza patemi nonostante sei sconfitte. Più di qualcosa non torna nella nuova Coppa del Mondo promossa da Infantino
Le più lette
1 Siamo anche sfigati: Italia ai play-off anche con 21 punti in 8 gare, Brasile al Mondiale senza patemi nonostante sei sconfitte. Più di qualcosa non torna nella nuova Coppa del Mondo promossa da Infantino
2 Assurdo dalla Francia: il PSG vuole comprare Yamal, ma c'è la clausola da 1 miliardo
3 Francia, Deschamps ne ha per tutti: "Non si può prendere il secondo gol. Ma l'arbitro..."
4 Capello sulla lotta Scudetto: "Napoli e Inter, poi la Juve e la sorpresa Roma. E il Milan..."
5 14 ottobre 2001, la buca di Maspero e il rigore di Salas finisce nella stratosfera
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia-Israele, le probabili formazioni: Gattuso passa alla difesa a tre, due ballottaggi
Immagine top news n.1 Tegola Castellanos per la Lazio: lesione alla coscia destra, fuori fino alla prossima sosta
Immagine top news n.2 Gattuso: "Pio merita tutto, volevo chiamare Spalletti. Porte aperte a tutti, anche a Zaniolo"
Immagine top news n.3 Juventus, Bremer si opera al menisco: tempi di recupero incerti. Tutte le ultime
Immagine top news n.4 Juventus, altri guai fisici per Bremer: lesione al menisco sinistro, sarà operato
Immagine top news n.5 Moise Kean non ce la fa. L'attaccante lascia il ritiro azzurro e torna a Firenze
Immagine top news n.6 Il Como invita 50 tifosi in Australia per la sfida col Milan: "Evolviamoci per riportare in alto la Serie A"
Immagine top news n.7 Fondi esteri sulla Lazio? Il club: "Notizie false. Mai pervenuta alcuna offerta"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
Immagine news podcast n.2 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
Immagine news podcast n.3 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Immagine news podcast n.4 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Parlato: "Il Vicenza può approfittare del prossimo turno. Loro e il Brescia rispettano i pronostici"
Immagine news Serie C n.2 Gorgone: "FVS diminuisce gli errori arbitrali. Utopistico però aspettarsi il VAR come in A"
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Pio Esposito, giusto preferirlo a Hojlund? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Di Michele: "Cagliari squadra organizzata. Con l'infortunio di Belotti ha perso incisività"
Immagine news Serie A n.2 Capello sulla lotta Scudetto: "Napoli e Inter, poi la Juve e la sorpresa Roma. E il Milan..."
Immagine news Serie A n.3 Parma, Cherubini: "Contento di quanto stanno facendo all'Inter Chivu e Bonny"
Immagine news Serie A n.4 Parma, Circati sul futuro: "Sogno un top club in un campionato di alto livello"
Immagine news Serie A n.5 Italia, Gattuso: "Israele non velocissimo dietro. Zaniolo? Per noi è un giocatore importante"
Immagine news Serie A n.6 Israele, Solomon: "Giocare contro l'Italia e contro una squadra italiana è sempre difficile"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Bari torna al lavoro in vista della Reggiana. Presente il presidente De Laurentiis
Immagine news Serie B n.2 Palermo, si va verso l'ennesimo pienone stagionale: col Modena si punta al record
Immagine news Serie B n.3 Zanon: "Darò il 100% per salvare la Carrarese. Una fortuna incontrare Calabro"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, buone notizie dall'infermeria per Donati: Barak e Ferrari lavorano coi compagni
Immagine news Serie B n.5 Pescara, slitta il rientro di Tsadjout: salterà anche la sfida con la Carrarese. Il punto
Immagine news Serie B n.6 Cerri: "Questo Bari merita tanto. Non mi precludo la Juve. Toni? Firmerei per fare la metà"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, Pellizzari: "Debuttare al Menti è stato indescrivibile. Cerco di giocare senza paura"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, nei posticipi vincono Dolomiti Bellunesi e Trento. Attesa per i recuperi
Immagine news Serie C n.3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bertotto sbarca a Picerno, sostituisce De Luca
Immagine news Serie C n.4 Cappiello: "Il futuro del Sorrento passa anche dalla ripresa dei lavori dello stadio Italia"
Immagine news Serie C n.5 Parlato: "Il Vicenza può approfittare del prossimo turno. Loro e il Brescia rispettano i pronostici"
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, operazione al ginocchio riuscita per Guglielmotti. La nota del club
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Top11 della Serie A Women, domina il Napoli guidato da Floe. 4 giocatrici fanno il bis
Immagine news Calcio femminile n.2 Milan, Babb sul terzo intervento al menisco: "Non vedo l'ora di poter dire che sono tornata"
Immagine news Calcio femminile n.3 La prima volta in Serie A della Ternana Women: in 600 al Gubbiotti per una gara storica
Immagine news Calcio femminile n.4 La Roma Femminile blinda Greggi. La centrocampista rinnova fino al 2029
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, si è chiusa la 2ª giornata: Roma, Lazio e Napoli a punteggio pieno
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Corelli: "Abbiamo lottato fino alla fine con le unghie e con i denti"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?