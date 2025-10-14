Quinto cambio d'allenatore in Serie C: Bertotto siede sulla panchina del Picerno

“Con mister Bertotto già due anni fa c'era stato un approccio, poi lui era legato a un contratto con la società per la quale stava lavorando e quindi il matrimonio non c'è stato. Adesso, quando abbiamo deciso di esonerare mister De Luca, il primo allenatore che ho chiamato è stato mister Bertotto e non ne ho fatto altre chiamate: ha le caratteristiche per continuare il lavoro, il nostro progetto che abbiamo iniziato qualche anno fa e, ripeto, è la persona ideale in questo momento per venire a Picerno".

Nella giornata di ieri il direttore generale del club lucano Vincenzo Greco parlava così del nuovo tecnico Valerio Bertotto - non ancora ufficializzato in quel momento – scelto per sostituire un De Luca che saluta la panchina dopo nove giornate di campionato. Si tratta del quinto cambio in questo primo scorcio di stagione dopo quelli operati da Dolomiti Bellunesi e Lumezzane nel Girone A, Perugia in quello B, e Giugliano in quello C.

"La AZ Picerno rende noto di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Valerio Bertotto. Nel nuovo assetto tecnico entra a far parte dello staff anche Claudio Bazeu, che ricoprirà il ruolo di allenatore in seconda. - si legge nella nota ufficiale del club - Torinese, classe 1973, Bertotto ha alle spalle una lunga e prestigiosa carriera da calciatore, vissuta in gran parte con la maglia dell’Udinese, di cui è stato simbolo e capitano per oltre tredici stagioni, collezionando più di 330 presenze in Serie A e partecipando anche alla Champions League e alla Coppa Intertoto, vinta nel 2000. Ha poi vestito le maglie di Siena e Venezia, oltre a collezionare quattro presenze con la Nazionale italiana tra il 2000 e il 2001”.

Questo il punto della situazione:

GIRONE A

Albinoleffe: Giovanni LOPEZ (confermato)

Alcione: Giovanni CUSATIS (confermato)

Arzignano Valchiampo: Giuseppe BIANCHINI (confermato)

Cittadella: Manuel IORI (nuovo)

Dolomiti Bellunesi: Nicola ZANINI (confermato) -> esonerato il 06/10 -> dal 7/10 Andrea BONATTI

Giana Erminio: Vinicio ESPINAL (nuovo)

Inter U23: Stefano VECCHI (nuovo)

Lecco: Federico VALENTE (confermato)

Lumezzane: Massimo PACI (confermato) -> esonerato il 16/09 -> dal 16/09 Emanuele TROISE

Novara: Andrea ZANCHETTI (nuovo)

Ospitaletto: Andrea QUARESMINI (confermato)

Pergolettese: Giacomo CURIONI (confermato)

Pro Patria: Leandro GRECO (nuovo)

Pro Vercelli: Michele SANTONI (nuovo)

Union Brescia: Aimo DIANA (confermato)

Renate: Luciano FOSCHI (confermato)

Trento: Luca TABBIANI (confermato)

Triestina: Geppino Marino (nuovo)

Vicenza: Fabio GALLO (nuovo)

Virtus Verona: Gigi FRESCO (confermato)

GIRONE B

Arezzo: Cristian BUCCHI (confermato)

Ascoli: Francesco TOMEI (nuovo)

Bra: Fabio NISTICO' (confermato)

Campobasso: Luciano ZAURI (nuovo)

Carpi: Stefano CASSANI (nuovo)

Forlì: Alessandro MIRAMARI (confermato)

Gubbio: DOMENICO DI CARLO (nuovo)

Guidonia Montecelio: Ciro GINESTRA (confermato)

Juventus Next Gen: Massimo BRAMBILLA (confermato)

Livorno: Alessandro FORMISANO (nuovo)

Perugia: Vincenzo CANGELOSI (confermato) -> esonerato il 21/09 -> dal 21/09 Piero BRAGLIA

Pianese: Alessandro BIRINDELLI (nuovo)

Pineto: Ivan TISCI (confermato)

Pontedera: Leonardo MENICHINI (confermato)

Ravenna: Marco MARCHIONNI (confermato)

Rimini: Filippo D'ALESIO (nuovo)

Sambenedettese: Ottavio PALLADINI (confermato)

Ternana: Fabio LIVERANI (confermato)

Torres: Michele PAZIENZA (nuovo)

Vis Pesaro: Roberto STELLONE (confermato)