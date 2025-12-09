Picerno, in arrivo un centrocampista argentino: accordo vicino con Muscia

Il Picerno, ultimo nel Girone C di Serie C, è alla caccia di rinforzi per risalire la classifica e andare alla caccia di una salvezza che al momento dista appena quattro punti. Per questo, come riferito da tuttoc.com, il club lucano avrebbe messo nel mirino un centrocampista argentino, ma con il passaporto italiano.

Si tratta del classe 2000 Gonzalo Muscia attulmente in forza al Nueva Chicago in Primera Nacional (la seconda serie argentina) dove ha collezionato 18 presenze. Il giocatore andrà in scadenza a fine mese e potrebbe sbarcare appunto in Italia per vestire la maglia rossoblù visto che le parti sarebbero vicine all’accordo.

Muscia tornerebbe così in Europa dopo l’esperienza in Lettonia con la maglia del Riga dove collezionò 21 presenze con una rete nel 2024. Il centrale di centrocampo ha inoltre vestito anche le maglie di Arsenal Sarandì (37 presenze) e Club Sol de Mayo (33 presenze e un gol) in patria.