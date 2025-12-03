Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La Top 11 del Girone C di Serie C: Perucchini ipnotizza Garritano

La Top 11 del Girone C di Serie C: Perucchini ipnotizza Garritano
Filippo Perucchini
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Luca Esposito
Oggi alle 07:10Serie C
Luca Esposito

E’ andata in archivio la 16^ giornata nel Girone C di Serie C. Questi i risultati:
Picerno-Catania 0-1
Casertana-Cavese 3-1
Crotone-Giugliano 1-0
Team Altamura-Sorrento 1-2
Atalanta U23-Siracusa 3-1
Trapani-Monopoli 1-1
Foggia-Cosenza 2-1
Potenza-Casarano 3-1
Latina-Audace Cerignola 0-2
Benevento-Salernitana 5-1

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 4-3-3:

Perucchini (Foggia): partita incredibile allo Zaccheria, col Cosenza che spreca due rigori e i padroni di casa che la vincono quasi al centesimo in uno stadio deserto. Bravissimo il portiere a battezzare l'angolo giusto ipnotizzando Garritano.
Allegretto (Catania): manca Ierardi? Nessun problema. La rosa degli etnei è talmente profonda da sostituire un top player con calciatori altrettanto affidabili e che, come lui, hanno avuto il merito di farsi trovare pronti. Impeccabile.
Scognamillo (Benevento): alla vigilia aveva pronosticato un 2-0 per i giallorossi, nemmeno lui avrebbe mai immaginato una serata così bella e un risultato clamoroso e roboante. Ottima prestazione al centro della retroguardia, se l'è cavata benissimo prima su Ferrari e poi su Inglese.
Rocchi (Casertana): al Pinto arrivava una Cavese in fiducia e serviva una prova autorevole per interrompere la striscia positiva dei ragazzi di Prosperi. Sempre attento su Fusco, per due volte risolutivo in raddoppio di marcatura su Orlando, bravo nel gioco aereo.
Navarro (Atalanta U23): è vero che la leggera deviazione di un difensore avversario rende imparabile la sua conclusione, ma ha avuto comunque il merito di provarci e di seguire l'azione. Anche lui sta crescendo moltissimo col passare delle settimane.
Casasola (Catania): una sola disattenzione, al 92'. Fisiologica dopo aver giganteggiato per tutta la partita sulla fascia destra. Macina chilometri, come sempre, recuperando un'infinità di palloni e sovrapponendosi con incredibile continuità anche grazie a una condizione atletica eccellente. Valore aggiunto per la categoria.
Pezzella (Casertana): l'ex di turno fa esplodere il Pinto con un calcio di punizione da grande giocatore: pallone all'incrocio dei pali e rimonta completata contro un'ottima Cavese. Un successo nel derby che alimenta l'entusiasmo del pubblico e che consente di accorciare le distanze dal quarto posto. Con una gara in meno rispetto alla concorrenza...
Levak (Atalanta U23): Farroni fuori posizione ed è un gioco da ragazzi trasformare il delizioso assist di Panada nella rete dell'1-1. Partita che si era fatta complicata, contro un Siracusa mai domo. Il suo gol ha permesso di avviare una rimonta entusiasmante e che dà continuità alle ottime prestazioni delle scorse settimane.
Tumminello (Benevento): in estate era stato ufficialmente richiesto dalla Salernitana, poi l'accordo col Brescia prima del blitz del presidente Vigorito dopo l'iniziale dietrofront. Sta trovando un'ottima condizione fisica e lancia un segnale alla concorrenza con una doppietta e altre giocate da centravanti vero. E con un Lamesta così sulle fascia è tutto più semplice.
Selleri (Potenza): dovrà offrire una cena a Schimmenti che, con due giocate eccezionali, gli consente di siglare una pregevole doppietta. All'interno dell'area di rigore si muove benissimo e con disinvoltura, mettendo in grossa difficoltà la balbettante retroguardia dell'Altamura.
D'Ursi (Sorrento): per l'Altamura i rigori sono una sorta di maledizione, visto che per la seconda volta in poche settimane la squadra di Mangia subisce due penalty tra le mura amiche. Stavolta tocca a D'Ursi gelare il D'Angelo con una doppietta che denota freddezza e qualità. Nell'uno contro uno è sempre un fattore.
Antonio Floro Flores (Benevento): "Non potevo sognare un derby più bello" ha detto in conferenza stampa,dedicando il successo a una società che ha creduto in lui scegliendolo come responsabile dell'area tecnica e non come semplice traghettatore. Dopo un avvio difficoltoso cala il pokerissimo contro la Salernitana e scavalca i granata in classifica.

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
