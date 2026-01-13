Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pillon: "Tecnologia utile in Serie C, ma senza esagerare. Vicenza quasi imprendibile"

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com
Oggi alle 18:19Serie C
A Tutta C
Fra campionato e Coppa Italia di Serie C, Giuseppe Pillon, tecnico fra i più esperti del panorama italiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione 'A Tutta C':

Mister partiamo dal tema d'attualità: l’ingresso della tecnologia anche in Serie C. Che impressione si è fatto?
"Secondo me può essere utile in alcune situazioni specifiche: penso ai fuorigioco o al gol/non gol, cioè alla palla entrata o meno. In quei casi può aiutare. Se però allarghiamo troppo il campo di applicazione del regolamento, allora diventa un problema, perché si fa fatica a gestire tutto".

La “chiamata” a disposizione degli allenatori è uno strumento giusto?
"Non la trovo sbagliata. Se un allenatore o il dirigente sono convinti che ci sia stato un errore, è giusto avere la possibilità di intervenire e verificare. Può essere una soluzione utile".

Il rischio, però, è quello di spezzare troppo il gioco…
"Esatto. A volte si sta fermi anche 7-8 minuti e questo interrompe il ritmo della partita. È un problema per chi gioca: ci si raffredda e poi al primo scatto può arrivare l’infortunio muscolare. Alcuni aspetti vanno studiati meglio, cercando maggiore omogeneità".

Passando al campo: nel Girone A il Vicenza ha 11 punti di vantaggio. C’è ancora margine per riaprire il campionato?
"L’unica squadra che può dare un po’ fastidio è il Brescia, le altre no. Però 11 punti sono tanti, soprattutto per una squadra che non ha mai perso e che dà continuità di risultati. Anche quando non vince, magari pareggia fuori casa, ma resta sempre lì. La continuità del Vicenza è impressionante".

Quindi rimonta molto difficile?
"Direi di sì. Per il Brescia è molto dura. Consideriamo che vincendo 3-4 partite sei già praticamente in zona promozione. Il campionato del Vicenza è quasi definito".

Il Cittadella, invece, come lo giudica?
"Secondo me è una stagione al di sotto delle attese. Il Cittadella mi dava l’idea di poter vincere il campionato o almeno giocarsela con Vicenza e Brescia. Sono partiti malissimo, poi hanno recuperato, ma adesso sono ricaduti di nuovo. Credo che arriveranno comunque nelle prime posizioni e poi si giocheranno tutto ai playoff".

Nel Girone B, invece, la lotta è apertissima: Ascoli, Ravenna e Arezzo. Che idea si è fatto?
"L’Ascoli è una squadra molto forte e sta facendo un grande campionato. Ravenna ha perso qualche colpo, ma resta una delle sorprese del torneo. L’Arezzo ha un buon margine, ma è tutto giocabile. La lotta è tra queste tre squadre, anche se penso che Arezzo e Ascoli possano sorridere fino alla fine".

Domani iniziano le semifinali di Coppa Italia di Serie C. Quale gara può riservare più sorprese?
"La Ternana sulla carta ha più strumenti e più armi. In Coppa si gioca tanto, soprattutto pensando al valore della vittoria finale. Per una squadra come la Ternana questa competizione diventa davvero importante. Detto questo, se sono arrivate in quattro vuol dire che ci sono valori e tutto può succedere".

C’è un allenatore di Serie C che l’ha colpita particolarmente quest’anno?
"Parlo anche della scorsa stagione: Fabio Gallo. Ha vinto il campionato l’anno scorso e quest’anno è ancora lì. È un vincente e lo sta dimostrando. Sono contento per lui, è stato un mio giocatore ed è una persona squisita. Allenare il Vicenza, poi, è una grande responsabilità: è una piazza importante per società, pubblico e storia".

In chiusura, un pensiero sulla Triestina, protagonista di una stagione drammatica ma anche straordinaria per certi versi.
"La situazione è complicatissima. Sono partiti da -23 e ora sono a -2 grazie ai punti fatti sul campo, nonostante una situazione societaria davvero difficile. A Tesser e ai giocatori va fatto un plauso enorme per l’impegno, l’abnegazione e l’attaccamento alla maglia".

Crede ancora nel miracolo salvezza?
"Servirebbe davvero un miracolo per arrivare almeno ai playout. Mi auguro con tutto il cuore che ce la facciano, perché Trieste è una città importantissima, con uno stadio bellissimo. Mi dispiacerebbe molto vederla retrocedere e ripartire dalla Serie D".

