Ufficiale Pineto, ecco Biggi per l'attacco. Arriva a titolo definitivo dalla Juventus

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Pineto "comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Juventus il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Silvano Biggi.

L’attaccante classe 2006, che in stagione ha totalizzato 13 presenze e 4 gol con la maglia della Primavera bianconera, si unirà immediatamente al gruppo a disposizione di mister Tisci e dello staff tecnico.

Vestirà il numero 19".

Ai canali ufficiali del club, hanno fatto seguito le prima parlato del giocatore con la sua nuova maglia: "Sono davvero felice di essere arrivato al Pineto. Per me questa è una grande opportunità e voglio ripagare la fiducia della Società, dello staff e dei compagni. Non vedo l’ora di vivere la mia prima esperienza tra i grandi. Ho tanta voglia di mettermi in gioco, di imparare e di dare tutto per questa maglia. Forza Pineto!".