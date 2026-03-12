Juventus, doppia via per la conferma di Spalletti: annuale a 7 milioni o biennale da 10

Luciano Spalletti e la Juventus, i dettagli del matrimonio che verrà a breve annunciato sono ancora oggetto di discussione, fa sapere oggi la Gazzetta dello Sport. Da parte della società c’è massima elasticità sulla durata che dovrà avere il rapporto e Spalletti, arrivato il 30 ottobre con un contratto di soli otto mesi, sembra più interessato ai programmi e al livello dei possibili acquisti che alla lunghezza del suo nuovo accordo con la Juventus.

Due vie: conferma annuale o accordo biennale

L'allenatore, infatti, sta valutando insieme al club se sia meglio – e più conveniente per tutti – arrivare al 2027 o spingersi fin da subito al 2028. Durate diverse e anche compensi differenti. Si ragiona su una stagione da 7 milioni (6 più uno di bonus facilmente raggiungibile) con opzione alle stesse cifre per il 2027-28 o direttamente su un biennale da 5 milioni all’anno.

La Champions non inciderà sulla conferma di Spalletti, ma sulla qualità dei rinforzi

Dopo le riflessioni dei giorni scorsi e in attesa della scelta finale, l'ipotesi che va per la maggiore sembra essere la prima. In ogni caso, Spalletti non inizierebbe il prossimo campionato in scadenza grazie alla clausola prevista per il 2027-28. Il discorso Champions League non inciderà sulla conferma del tecnico toscano, che anzi dovrebbe essere annunciata ben prima, quanto piuttosto la tipologia dei rinforzi che avrà. I grandi giocatori, quelli che il tecnico si aspetta per alzare il livello della Signora, sono avvicinabili soltanto grazie alla calamita della Champions.