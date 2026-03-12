Focus TMW Tre gare in sette giorni in Serie B: Catanzaro, gli scontri diretti per blindare il 5° posto

Quella che si aprirà nel weekend sarà una settimana intensa con un altro turno infrasettimanale in Serie B prima della pausa per gli impegni delle nazionali che permetterà alle 20 squadre cadette di tirare un po' il fiato e prepararsi al meglio al rush finale. Tre sfide che potrebbero definire meglio gli obiettivi, sia in senso positivo sia in senso negativo, con una classifica che ancora tiene aperte le porte a molte possibilità.

Come arriva il Catanzaro

La squadra di Alberto Aquilani è in serie positiva, tre vittorie e due pari nelle ultime cinque, e ha praticamente blindato la partecipazione ai play off anche se per entrare fra le prime quattro (e dunque saltare un turno) servirà uno sforzo in più e anche qualche passo falso delle altre visti gli otto punti di distacco dal Palermo. In queste tre gare però il Catanzaro potrebbe chiudere definitivamente la questione play off e rinforzare quel quinto posto che un piccolo vantaggio lo dà in caso di pareggio.

Calendario

Il Catanzaro nel fine settimana sarà di scena a Padova e potrebbe definitivamente tagliare fuori dalla corsa agli spareggi promozione i biancoscudati, che hanno comunque come priorità la salvezza. Poi arriveranno due scontri diretti decisivi come quelli con il Modena, in casa, e il Cesena, in trasferta: due squadre che al momento sarebbero nei play off con i Canarini che in caso di vittoria potrebbero anche riaprire la corsa al quinto posto. Sfide dunque decisive per avvantaggiarsi in vista del finale e mettere le cose in chiaro con potenziali avversarie anche nella post season.

Padova-Catanzaro: 14/03 ore 15:00

Catanzaro-Modena: 17/03 ore 20:00

Cesena-Catanzaro: 21/03 ore 15:00